Nach Covid-19-Erkrankung: 77-Jähriger Werdohler stirbt

Kreis/Iserlohn. Ein 77-Jähriger aus Werdohl ist am Wochenende an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Wie das Kreisgesundheitsamt am Montagmittag mitteilt, ist ein 77-jähriger Mann aus Werdohl an den Folgen einer Covid-19 Erkrankung gestorben. Der 77-jährige Senior aus Werdohl litt an mehreren Vorerkrankungen und wurde stationär behandelt. Über das Wochenende meldet das Gesundheitsamt des Kreises 307 Neuinfektionen. Aktuell tragen 1163 Männer und Frauen den Virus in sich und sind häuslich isoliert. Unter Quarantäne stehen auch 2249 enge Kontaktpersonen.

Seit Freitag (6. November) sind beim Märkischen 307 labortechnisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Sie verteilen sich auf Iserlohn (+73), Hemer (+33), Altena (+13), Balve (+2), Halver (+17), Herscheid (+6), Kierspe (+10), Lüdenscheid (+56), Meinerzhagen (+24), Menden (+45), Nachrodt-Wiblingwerde (+9), Neuenrade (+7), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+7).

249 Personen konnten als nicht mehr ansteckend aus der häuslichen Isolation entlassen werden.

Aktuell werden 46 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Von den 17 Intensivpatienten werden zehn beatmet. In den Pflegeeinrichtungen verzeichnet das Gesundheitsamt derzeit 62 Coronainfektionen, in den Schulen 48 und in den Kindertageseinrichtungen 27. In sonstigen sensiblen Bereichen wie Sportvereinen, Asylunterkünften oder Feuerwehr meldet der Märkische Kreis 52 positiv Getestete.

An den neuen Teststationen in Iserlohn und Lüdenscheid haben die Gesundheitsdienste heute insgesamt 487 Abstriche geplant. Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Kreis bisher insgesamt 3213 Coronafälle. 2013 Personen haben den Virus bereits überwunden; 37 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 43 Infizierte, 42 Gesunde, 54 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 12 Infizierte, 37 Gesunde und 101 Kontaktpersonen

• Halver: 46 Infizierte, 125 Gesunde, 123 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 110 Infizierte, 165 Gesunde, 222 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 13 Infizierte, 16 Gesunde und 13 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 340 Infizierte, 493 Gesunde, 736 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Kierspe: 39 Infizierte, 55 Gesunde, 97 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 213 Infizierte, 382 Gesunde, 274 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Meinerzhagen: 60 Infizierte, 86 Gesunde, 125 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 136 Infizierte, 218 Gesunde, 181 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 37 Infizierte, 30 Gesunde, 29 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 39 Infizierte, 82 Gesunde und 110 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 23 Infizierte, 133 Gesunde, 31 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 14 Infizierte, 52 Gesunde und 22 Kontaktpersonen

• Werdohl: 38 Infizierte, 97 Gesunde, 131 Kontaktpersonen und 1 Toter