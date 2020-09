Musikalischer Sonntagsbrunch in Iserlohn

Der Lions Club Iserlohn-Hemendis hatte zum Benefizkonzert in die Schlüter-WorkBox geladen. Die Künstler (v. li.) Sigrid Bergenthal (Klavier und Organisation), Andreas Hering (Klavier), Ulrich Stracke (Gitarre), Edyta Pietrasch-Szyszko (Violine), Werner Geck (Klavier), Otto Flanz (Bass) und Laura Holzwarth (Schlagzeug) boten mit ihren Melodien den perfekten Einstand in einen Sonntagmorgen.

Iserlohn. Lions-Club Iserlohn-Hemendis lud am Sonntag zum Konzert „Künstler für Künstler“.

Zu einem Konzert aus der Reihe „Musik an besonderen Orten“ hat der Lions-Club Iserlohn-Hemendis am Sonntagmorgen in die „WorkBox“ der Firma Schlüter geladen. Unter dem Motto „Künstler für Künstler“ spielten sieben der renommiertesten Musiker der Region – ohne Gage, aber für einen guten Zweck. Sämtliche Einnahmen gehen an den Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung, der Künstlerinnen und Künstler unterstützt, die aufgrund der Corona-Krise und den daraus resultierenden Konzertabsagen in Not geraten sind.

Lions-Präsidentin Sabine Roeb erinnerte in ihrer Begrüßung an die anderen „besonderen Orte“ wie Medice, Keuco oder HJS, wo die Konzerte bereits stattfanden und sagte: „Die WorkBox passt in diesem Sinn perfekt, denn sie ist ein ungewöhnlich schöner Ort.“ Das Benefiz-Konzert bot damit einen schönen Rahmen für einen (fiktiven) Sonntagsbrunch der musikalischen Art: sacht und leise am Anfang, gehaltvoll in der Mitte und einem beschwingten Abgang.

Mit zwei Stücken aus Bachs „Wohltemperierten Klavier“ holt Pianistin und Organisatorin Sigrid Bergenthal die Langschläfer mit sachten Weisen und weichen Harmonien aus dem Land der Träume. Noch ein wenig Räkeln und Strecken zu Mendelssohn Bartholdys „Andante“, dann ist die geistige Nacht fast dem Tag gewichen – aber eben nur fast. Schlaftrunken geht es in die Küche, zum Kaffeeautomaten. Doch was ist das? Beschwingte Geigenklänge schmeicheln dem Ohr, man fühlt sich wie wachgeküsst von den vereinzelten Strahlen der Herbst-Sonne.

Edyta Pietrasch-Szyszko (Violine) und Ulrich Stracke (Gitarre) legen mit den „Quattro Episodi“ des italienischen Komponisten Franco Margola den Grundstein für einen beschwingten Start in den Tag. Die musikalischen Erzählungen sind wie ein krosses Croissant, das aus Tausenden einzelner Schichten besteht, es erfreut den Magen, ist aber nicht zu schwer – Musik wie ein süßes Versprechen von dem, was noch kommt. Edyta Pietrasch-Szyszko und Ulrich Stracke interpretieren Astor Piazollas „Libertango“ als musikalischen Bruch mit der Vergangenheit, als Start von etwas Neuem. Lasst uns etwas wagen – der ganze Sonntag liegt noch vor uns und wer weiß, was er bringen wird? Wie wäre es zuerst mit einem Gläschen Sekt?

Ausnahme-Pianist Andreas Hering spielt Frederic Chopin so leicht und tanzend, dass man „fast glauben könnte, er hätte 20 Finger“, wie Werner Geck meint. Er lässt die Noten der „Nocturne“ klingen wie feine Sekt-Blasen, die im Glas aufsteigen. Herings Spiel betört die Ohren, den Gaumenkitzel vergisst man dabei fast. Kleine Schrecksekunde: Der Künstler stoppt, greift tief ins Tasteninstrument hinein. Seine Erklärung: „Der Flügel hat kurz geschwächelt, aber ich schwächle nicht!“ – sagt’s und macht weiter, selbst ist der Pianist. Jetzt, da die Lebensgeister derart angeregt sind, darf es durchaus mal etwas Handfestes sein. So wie Chopins so genannte „Wasserfall-Etüde“: getragen, aber nicht zu schwer, leicht sentimental. Die Lösung: Ein Rührei mit Schinken bitte!

Musik schenkt Kraft für den Neuanfang

Nach der Pause führen Werner Geck (Klavier), Laura Holzwarth (Schlagzeug) und Otto Flanz (Bass) die gelöste Stimmung mit Jazz-Klassikern spielend fort. Jazz-Urgestein Geck unterhält die Konzertbesucher mit Geschichten über Cole Porter oder Maceo Pinkard. Jetzt ist es Zeit nach dem ausgiebigen Frühstück für ein kleines Morgentänzchen: Das bringt den Kreislauf in Schwung und macht gute Laune! Motto: „Die Krise ist schon schlimm genug, Musik schenkt Kraft für den Neuanfang!“

So sieht es auch Andreas Hering, der in der Krise die Songs von George Gershwin für sich entdeckt hat. Er sagt: „Als die ganzen Konzerte abgesagt wurden, habe auch ich viele sentimentale Gedanken gehabt. Manchmal habe ich mich gefragt, warum ich jetzt Beethoven üben soll, wenn es doch eh niemand hört.“ Gershwins Musik habe ihm in diesen Momenten viel Kraft geschenkt. „Sie motiviert mich und hat mich darauf hoffen lassen, dass bald wieder Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist“, so Hering. Gershwin hat Recht behalten: Am 6. Oktober spielt der Pianist im Iserlohner Parktheater. Gute Nachrichten, beschwingte Melodien – ein passender Abschluss eines musikalischen Sonntagmorgens.