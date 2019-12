Musikalischer Frühstart im Iserlohner Kinderweihnachtsdorf

Es war ein bisschen wie bei der Bescherung: Die Kinder – und vielleicht auch so mancher Erwachsener – können es kaum abwarten. Aber erst einmal wird gesungen. Und so gab es am Donnerstag um 14.56 Uhr, also vier Minuten vor dem geplanten Beginn, einen musikalischen Frühstart für die 13. Auflage des Kinderweihnachtsdorfes mit „Zumba, Zumba“ und den Gitarristen aus dem „Checkpoint“.

Weil die Vorfreude auf die vielen Angebote im riesigen Bastelbereich einerseits und den Beginn der Weihnachtsparade andererseits so groß war, machte Vizebürgermeister Michael Scheffler es auch recht kurz mit der Eröffnung der „liebgewordenen Tradition in der Iserlohner Adventszeit für alle Vier- bis Zwölfjährigen“. Er dankte neben dem Kinder- und Jugendbüro den Sponsoren, den Unterstützern aus Vereinen und Organisationen und den vielen Privatleuten, durch die das Ganze erst möglich werde. Das Kinderweihnachtsdorf lebe von den Menschen, die ehrenamtlich das Angebot bereichern: „Mit Ihrem Einsatz tragen Sie dazu bei, den kleinen Besuchern die ideellen Inhalte und Anliegen von Weihnachten zu vermitteln.“

Erinnerung an Bäckermeister Karl Schreiber hochhalten

Scheffler gedachte des verstorbenen Bäckermeisters Karl Schreiber, der schmerzlich vermisst werde. Neben seiner eigentlichen Arbeit hatte er stets ehrenamtlich noch die Weihnachtsbäckerei im Kinderweihnachtsdorf betrieben. Die Erinnerung daran möchten Riana Rebohm, Praktikantin des Kinder- und Jugendbüros, und Mitglieder des Kinder- und Jugendrates bis Montag hochhalten und haben am Donnerstag mit Kindern die ersten rund 100 Plätzchen aus dem Spekulatius-Dinkelteig, den die Vollkornbäckerei Woeste mit Honig und Butter zubereitet hatte, ausgestochen und verziert.

Und während sich so der Bereich der „Weihnachtsoase“ langsam mit Plätzchenduft füllte, machten sich Maria (Julie Ellermann) und Josef (Marko Bald) mit ihrem Esel (Luca Tesche) und weiteren Herbergssuchenden, darunter 27 Schüler aus den OGS-Bereichen der Burg- und der Südschule, singend auf den Weg. An den ersten Stationen am Bilstein und am Südengraben stießen Engel und Hirten zu ihnen, die deutlich machten, worum es an Weihnachten tatsächlich geht. In „Mr. Morgen’s Kiosk“ gab es zwar keine Unterkunft, dafür aber Schokolade, so wie später an der Reformierten Kirche zumindest warmer Apfelsaft und Brot für die Reisenden bereitstanden. Auch im Teeladen Gschwendner und bei H&M war kein Platz für sie, und vom Statthalter von Bethlehem (überzeugend gespielt von Michael Frank) wurden sie gar barsch abgewiesen: Er bräuchte die 6847 Qua­dratmeter seines Palastes (des Alten Rathauses) für sich und seine Bücher.

Ein wenig unter ging das spontane Übernachtungsangebot von Weihnachtsmarktwirt Thomas Wendler: „Nur am 24. müssten sie wieder raus sein, da wird es hier voll“, sagte er mit einem Schmunzeln. Im Kinderweihnachtsdorf fanden sie letztlich eine Herberge, und das gerade rechtzeitig vor der Geburt des Christkindes, dem dann auch die drei Weisen aus dem Morgenland, die diesmal in einer modernen, ja satirisch angelegten Version daher kamen (unter anderem handelte es sich um Wladimir Putin und Donald Trump), doch noch Respekt und Anerkennung zollten.

Nahtlos startete das Bühnenprogramm, wobei die Musikklassen 6.5 und 7.5 der Gesamtschule Iserlohn es genossen, dass in diesem Jahr so viel an Platz zur Verfügung steht: „Wenn sonst jemand gehustet hat, fiel die ganze Band um“, meinte Lehrer Hermann Dörnen augenzwinkernd, der mit seiner Kollegin Sabine Oltersdorf die Schüler betreute. Auch das Publikum schätzte am ersten der fünf Tage schon die Sitzmöglichkeiten in der „Weihnachtsoase“, so auch bei der Vorführung der Ballett- und Gesangsschule „Ballett meets Pop“, die Tänze aus „Die schöne Tänzerin und das Biest“ präsentierte.

Das Programm am Freitag von 15 bis 18 Uhr

Bühnenprogramm in der Weihnachtsoase:

15.15 Uhr Tanzvorführung der OGS Südschule

16 Uhr Lesung Ellen Gradtke

16.30 Uhr Tanzvorführung der Tanzwelt Schauburg – RRC Teddybears

17 Uhr Lesung mit Susanne Wachsmuth

• zudem Weihnachtsbäckerei

Bastelbereich:

• Weihnachtszauber

• „Heilige Drei Könige“, Christbaumschmuck, LustigeSchneemänner, Kerzen färben

• Knusprige Kekshäuser & Domino-Loks

• Engel aus Filtertüten

• Weihnachtskarten basteln

• Tannenzapfen-Skifahrer

• Weihnachtsschneiderei

• Engel und Wichtel aus Tannenzapfen

• Weihnachtliches aus bunten Drähten

• Weihnachtliche Bastelei

• Sterne aus Butterbrottüten

• Basteln mit Naturmaterialien

Holzwerkstatt

Geöffnet ist das eintrittsfreie Kinderweihnachtsdorf heute von 15 bis 18 Uhr. Am Infoschalter können Kinder kostenlos angemeldet werden, die ohne Eltern oder sonstige Begleitung bleiben möchten.