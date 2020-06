„Müssen unsere Wirtschaftlichkeit erhalten“

Prof. Dr. Maurits van Rooijen, Rektor an der UE, mag diesen tollen Blick von oben auf das Hochschul-Areal am Seilersee. Nicht minder wichtig ist ihm in diesen Tagen aber auch der Blick in die Bilanzen.

Iserlohn/London. Angebots-Ausdünnung und sogar Entlassungen an der UE? Ein erhellendes Gespräch mit Rektor van Rooijen

Von tiefgreifenden Veränderungen ist die Rede. Und von bis zu 15 Entlassungen und aufgegebenen Studiengängen. An der privaten UE-Hochschule am Seilersee scheinen aktuell einige Dinge in Bewegung zu sein, die an der Schule selbst und im Umfeld in diesen Tagen für reichlich Unruhe sorgen. Die Heimatzeitung hat Kontakt zu Prof. Dr. Maurits van Rooijen, Rektor der Hochschule, gesucht. Und in London am Stammsitz des UE-Eigentümers Global University Systems (GUS) auch gefunden.

Herr Prof. Dr. van Rooijen, es gibt offenbar – auf den ersten Blick nicht unbedingt positive – Neuigkeiten am Seilersee: Langjährige Studienangebote, zum Teil noch aus der Gründerzeit der BiTS, fallen weg, Professoren mussten bereits ihre Lehrstühle räumen, deutliche Unruhe unter den Studenten – was ist aktuell los an der UE?

Wie jedes wirtschaftlich denkende Unternehmen müssen auch wir als Hochschule unsere Programme immer wieder überprüfen, um zukunftsfähig zu bleiben. Die UE hat zwar in der letzten Zeit ein großes Wachstum erlebt, aber in Iserlohn gab es einige Programme, die nur sehr gering besucht waren, so dass die Durchführung unwirtschaftlich wurde. Niemand möchte sich von großartigen Kollegen verabschieden, aber es ist wahr, dass einige meiner Kollegen zum Ende des akademischen Jahres gehen werden, und aufgrund sozialer Kriterien betrifft es auch einige wirklich geschätzte MitarbeiterInnen. Einigen Mitarbeitern konnten wir einen Wechsel an einen anderen Standort ermöglichen. Solche Einschnitte sind immer schmerzlich, allerdings stellen wir indem wir diese Maßnahme jetzt ergreifen, sicher, dass die UE eine gesunde Hochschule bleibt, die sich der Bereitstellung einer erstklassigen Ausbildung widmet. Aber zur Klarstellung: Der Campus der UE in Iserlohn hat angesichts der Zahl der Studenten immer noch relativ viele Professoren im Vergleich zu anderen Hochschulen in Deutschland. Wir machen keine Kompromisse bei der Qualität, wir sind nur realistisch, wenn es darum geht, unsere Wirtschaftlichkeit zu erhalten, damit wir auch in Zukunft in Iserlohn einen starken Standort haben werden.

Betreffen die Veränderungen gleichermaßen alle Standorte in Iserlohn, Berlin, Hamburg?

Jeder Campus ist unterschiedlich. In Berlin laufen die Wirtschafts-Studiengänge besonders gut, was sicherlich mit der internationalen Nachfrage zusammenhängt. Auch Hamburg ist gut aufgestellt. Wir sind sehr zuversichtlich, dass es auch in Iserlohn gut laufen wird, aber wir müssen hier einige neue Programme und Initiativen auf den Weg bringen. Der Eigentümer ist bereit, Investitionen in Betracht zu ziehen, auch für Iserlohn, besteht aber verständlicherweise darauf, dass die Grundlagen solide sein müssen.

Wie haben sich die Einschreibezahlen an den Standorten in den letzten zwölf Monaten verändert? Kann man die Veränderungen beziffern?

Im letzten Jahr haben wir in Iserlohn, das bisher stark von der lokalen Nachfrage abhängig ist, ein Wachstum erlebt, das allerdings weniger stark ausgeprägt ist als es zu wünschen wäre. Die demographische Situation ist im Segment unserer Zielgruppe zur Zeit eher kontraproduktiv. Wir verzeichnen derzeit mehr als 2700 Studierende an allen drei Campus. Auf Deutschland als Ganzes betrachtet, sehen wir ein Wachstum, so dass unser Ruf als Premium-Bildungsanbieter eindeutig stark ist.

Vermutlich haben Sie ohnehin somit auch Ihre Ziel-Zahlen bei den Studenten Corona-bedingt nach unten korrigieren müssen. Wo liegen sie bis 2022 für die UE und für den Standort Iserlohn?

Die UE geht von einem substanziellen Wachstumsszenario aus. Natürlich ist es wichtig und dringlich, dafür zu sorgen, dass wir unsere Wirtschaftlichkeit erhalten. Das Vorgehen wird sicherlich auch mit Sicht auf die besonderen Umstände in Zusammenhang mit Corona zu gewichten sein. Wir können nicht mehr so zuversichtlich sein, dass wir unsere ehrgeizigen Wachstumsziele erreichen werden, insbesondere, weil einige nicht-europäische Studenten Verzögerungen bei der Beantragung von Studienvisa hinnehmen müssen. Aber da wir den Studenten gewährleisten können, dass sie rechtzeitig ihr Studium beginnen und unter allen Umständen die bestmögliche Studienerfahrung machen können, sehen wir uns, nach der Neuaufstellung in einer starken Position. Nichtsdestotrotz erwarten wir eine starke Nachfrage, auch wenn einige internationale Studenten möglicherweise verspätet ankommen werden. Es ist unser Ziel, 2021/22 mit unserer Expansion wieder voll auf Kurs zu sein. Bis 2022 gehen wir davon aus, mindestens 3000-4000 Studierende an den verschiedenen Standorten haben. Der Multi-Campus-Ansatz ist wichtig, da jeder Campus sehr unterschiedlich ist und daher für ganz unterschiedliche Studenten attraktiv ist. Aber es geht nicht nur um die Lage, es geht auch darum, das Portfolio auf die Stärke des Standortes abzustimmen und natürlich um einen anderen Lebensstil und eine andere Campus-Atmosphäre. Mehr noch als bisher möchte ich, dass jeder Campus seine Stärken ausspielen kann. Ich glaube, das wurde in der letzten Zeit nicht immer gut verstanden - und ich füge dem schnell hinzu: unter anderer Trägerschaft. Es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass unsere drei Campusse sich in ihrem eigenen Kontext und ihrer eigenen Stärke entwickeln können, aber auch, dass wir klare gemeinsame Faktoren haben: kleine Größe, die Nähe zu den Professoren, Relevanz und Verbindungen zum Praxis-Alltag und das Auslandsstudium. Eine weitere Stärke ist der große Nutzen, den wir aus der Synergie zwischen unseren Programmen ziehen: Der Verbindung von Wirtschaft, Kreativität, Technologie, Psychologie, Sport usw.

Welche bisherigen Angebote sind von den nun bereits eingeleiteten tatsächlichen Veränderungen betroffen?

Die Antwort ist für die verschiedenen Campusse sehr unterschiedlich. Hamburg ist weniger betroffen, in Berlin geht es vor allem um den Bereich Kunst und Design, da einige Programme mit deutscher und englischer Version jetzt auf Englisch angeboten werden. Wir sind dabei, eine umfassende Synchronisierung zwischen unseren Campus und Fakultäten einzuführen. Das war meiner Meinung nach schon lange überfällig, aber diese Dinge brauchen im Zusammenhang mit einer Fusion etwas Zeit.

„Journalismus“ war dereinst eine Kernkompetenz-Ausbildung der Hochschule in Iserlohn. Warum rechnet sich das nicht mehr?

Alle Hochschulen führen einige Programme, die unter den Kosten laufen. Eine Quersubventionierung ist sinnvoll, vor allem kurzfristig, aber nicht ratsam, wenn sie zu lange andauert, da dies die Qualität anderer Programme beeinträchtigt. In Iserlohn zum Beispiel hatten wir in diesem Jahr nur 4 Studierende, die sich im Fach Journalismus eingeschrieben haben, 12 im Fach Medien. Nach mehreren Jahren von rückläufigen Studierendenzahlen in diesen Programmen muss man dann die schmerzhafte Entscheidung treffen: Wir können nicht mehr verlangen, dass andere Studiengänge dies ausgleichen. Wir halten an dem Medienstudium fest, denn wir setzen das Programm in Hamburg fort, wo wir ein Wachstum verzeichnen konnten und arbeiten weiter an Konzepten für Medienstudiengänge. Außerdem werden fünf von acht Medienprofessoren bei uns bleiben. Meiner Ansicht nach bleiben die Medien ein sehr wichtiger Studiengang in der modernen Gesellschaft, auch wenn ich ein wenig voreingenommen bin, da ich selbst im Journalismus gearbeitet habe. Aber die Nachfrage reicht nicht aus, um die Durchführung dieser Programme auf allen Campus und auf allen Ebenen zu rechtfertigen. Wir müssen unsere Anstrengungen also wirklich konzentrieren.

Welche neuen Studien-Angebote können und werden Sie in der Zukunft in Iserlohn bzw. an anderen Standorten machen können?

Wo sehen Sie die inhaltlichen Kernkompetenzen der UE in den nächsten Jahren?

Die Wiedereinführung des MBA als Teilzeitprogramm ist nur ein erster Schritt. Wir haben große Pläne für dieses Programm mit verschiedenen Spezialisierungsrichtungen und verschiedenen Arten der Durchführung. Wir wollen, dass dieses Programm in jeder Hinsicht innovativ ist, ein echter Karriereschub. Und natürlich ist Ihnen die für nächstes Jahr geplante Einführung unseres Smart Cities-Managements bekannt. Außerdem werden wir unser Sportstudium ausweiten und auch die wissenschaftliche Seite stärker einbeziehen. Generell wollen wir unser Portfolio in Iserlohn mit starken Verbindungen zu digitalen, technischen und gesundheitlichen Bereichen weiter ausbauen.

Sie haben früh angefangen und es auch in der Corona-Krise deutlich intensiviert, auf die digitale Betreuung Ihrer Studenten zu setzen. Brauchen Sie zukünftig überhaupt noch eine Standort-gebundene Hochschule wie die am Seilersee?

Die Vorstellung, dass es keine Nachfrage nach campusbasiertem Lernen mehr gibt, ist meiner Ansicht nach nicht richtig, das habe ich bei vielen Gelegenheiten gesagt. Doch es gibt auch eine große Nachfrage, das Portfolio der UE im virtuellen Bereich zu ergänzen. Das ist ein Angebot, das unseren Studenten mehr Auswahl bietet, mehr Studenten erreicht, aber nicht die Erfahrungen auf dem Campus ersetzt. Es geht also nicht darum, die Präsenzlehre zu ersetzen, sondern die Wahlmöglichkeiten zu erweitern, um sicherzustellen, dass wir die Studierenden so unterrichten, wie es für sie am besten und flexibelsten funktioniert.

Ist die Corona-Pandemie der grundsätzliche Ausschlag und Anlass für die jetzt vollzogenen Veränderungen oder haben die jetzt angekündigten und bereits Maßnahmen auch noch andere Gründe?

Wie gesagt, die Corona-Krise ist nicht die grundlegende Ursache, aber sie erhöht sicherlich den Druck, jetzt zu handeln, anstatt zu hoffen, dass sich die Dinge im Laufe der Zeit irgendwie regeln würden. In der Bildung muss man die langfristige Nachhaltigkeit im Auge behalten, die ein starkes Fundament und die Bereitschaft zur Anpassung an eine sich verändernde Gesellschaft und Wirtschaft erfordert. In unserem Fall nicht nur, um sich anzupassen, sondern um Wege zu finden, diesen Wandel anzuführen.

„Corona“ und eine damit verbundene Arbeitsmarkt-Krise dürften die wirtschaftlichen Voraussetzungen für ein Studium an einer privaten Hochschule deutlich verändern. Merken Sie bereits diese Auswirkungen?

Zunächst einmal haben wir unsere Agilität als privater Anbieter unter Beweis gestellt, indem wir in kürzester Zeit vom Campus zum virtuellen Lernen wechseln und uns voll und ganz unseren Studenten widmen konnten. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass sich viele Hochschulen damit schwergetan haben. Zweitens hoffen wir natürlich alle, dass die Wirtschaft den Schock der Corona-Krise gut verkraften wird, aber gerade in Zeiten, in denen der Arbeitsmarkt umkämpfter werden könnte, muss man sich beim Abschluss des Studiums von der Masse abheben. Und wir wissen, dass ein UE-Abschluss, vor allem wegen seinem praktischen Nutzen Erfolg auf dem Arbeitsmarkt und somit einen echten Wert hat. Die GUS ist ein international aufgestellter Bildungskonzern.

Liegt die Zukunft in einer noch deutlicheren internationalen Vernetzung von privaten und staatlichen Bildungsangeboten?

Um Karriere zu machen und ein erfolgreiches Unternehmen in der modernen Wirtschaft zu führen, muss man international sein. Die BITS hat das immer verstanden. Daher die Komponente des Auslandsstudiums. Das Netzwerk Global University Systems unterstützt und ermöglicht dies. Es ist in der deutschen Realität schwierig, wirklich ein Senkrechtstarter mit einem lokal begrenztem Unternehmen zu sein, ganz zu schweigen davon, dass auch das lokale Unternehmen immer mehr mit der globalen Wirtschaft verbunden ist. Das globale Universitätssystem ist in der Lage, diese Entwicklung weiter zu erleichtern, was ein Vorteil der UE im Vergleich zu anderen Institutionen ist.

Zum Beispiel mit China?

Die Perspektive der UE ist global. China ist ein wichtiger Teil davon. Ebenso wie Indien, wo unser Träger ebenfalls eine starke Präsenz und ein starkes Netzwerk hat. Und Nordamerika und anderswo in Europa...

Oder anderen europäischen Anbietern, z. B. aus Portugal?

In der Tat, auch Portugal, Irland, ... Wir sind im Gespräch bezüglich vieler spannender Projekte, auch für Iserlohn. Ich habe viele Besucher in Iserlohn empfangen, und sie alle sind von dem Standort begeistert. Und der Eigentümer ist bereit, auch hier über Investitionen nachzudenken, solange wir dafür sorgen, dass die Grundlagen stimmen. Als private Institution müssen wir natürlich zeigen, dass wir in der Lage sind, wirtschaftlich zu agieren, aber als „Unternehmer-Hochschule“, um den Slogan der BiTS aufzugreifen, sind wir natürlich auch sehr daran interessiert, einige aufregende Unternehmen an den Start zu bringen. Wir haben viele Projekte in der Pipeline, die auf den richtigen Moment warten aber auch in Relation stehen mit unseren derzeitigen Maßnahmen, mit denen wir sicherstellen wollen, dass wir nicht nur eine großartige Hochschule, sondern auch ein verantwortungsbewusstes Unternehmen sind.

Sie haben in einem früheren Gespräch die Absicht formuliert, die Hochschule wieder näher mit der heimischen Wirtschaft zu verknüpfen. Sind Sie da nach Ihren Vorstellungen vorangekommen?

Auf jeden Fall! Ich habe viele Gespräche mit Unternehmen und Wirtschaftsverbänden hier in Iserlohn geführt, aber auch mit Behörden und öffentlichen Bildungseinrichtungen. Eine Bemerkung, die ich immer und immer wieder gehört habe, ist ein starkes Interesse an der Tatsache, dass die UE ein Tor zur globalisierenden Wirtschaft sein kann. Genau das Thema, das Sie vorhin angesprochen haben. Die Wirtschaft braucht vor allem Hochschulabsolventen, die nicht nur über Wissen verfügen, sondern auch versiert sind, unternehmerisch denken und sich mit einer globalen Perspektive identifizieren können. Und sie erkennen in der UE eine Institution, die bereit ist, zuzuhören, im Dialog zu stehen, darüber, was die neue Generation von Hochschulabsolventen mitbringen muss, wie wir in intensiver Partnerschaft Programme entwickeln können, wie wir in praxisorientierter Forschung besser zusammenarbeiten können. Es wäre arrogant zu sagen, dass ich nach einem guten halben Jahr alles und jeden kenne, den ich in der Region kennen sollte, natürlich nicht, aber bis jetzt bin ich von Iserlohn nicht enttäuscht worden. Das Potenzial der Region und damit auch des UE-Campus hier als örtliche Hochschule ist riesig.