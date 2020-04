Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Iserlohn. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahnauffahrt Iserlohn-Zentrum schwer verletzt worden.

An der Autobahnauffahrt zur A46 in Fahrtrichtung Hagen ist es an der Dortmunder Straße am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei befuhr ein 45-jähriger Iserlohner gegen 5.30 Uhr auf seinem Motorrad die Dortmunder Straße in Richtung Schwerte. Eine 28-jährige Toyota-Fahrerin aus Iserlohn wollte aus Richtung Schapke kommend auf die A46 in Richtung Hagen abbiegen. Nach Zeugenangaben soll sie bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren sein. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Kradfahrer wurde schwer verletzt ins Elisabeth-Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Weitere Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiwache in Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.