Mit Tempo 200 über die Seilerseestraße

Iserlohn. Der 19-jährige Iserlohner war zuvor wegen seiner riskanten Fahrweise schon auf der Autobahn aufgefallen.

Mit einem quergestellten Einsatzwagen hat die Polizei am Sonntag um 14.10 Uhr auf dem Theodor-Heuss-Ring einen 19-jährigen Iserlohner gestoppt, der zuvor unter anderem mit 200 Stundenkilometern über die Seilerseestraße gefahren sein soll.

„Amtshilfe“ bekamen die Iserlohner Polizei dabei von einem Kollegen aus dem Hochsauerlandkreis, der in seiner Freizeit auf der Autobahn aus Richtung Hagen kommend unterwegs war und dem dabei der VW T5 des Iserlohners aufgefallen war. „Denn der 19-Jährige hat andere Verkehrsteilnehmer bedrängt und unter anderem auf dem Standstreifen der A 46 überholt“, berichtete ein Sprecher der Polizei, die um 14 Uhr von ihrem Kollegen alarmiert wurde.

Obwohl der junge Fahrer nach seinem unfreiwilligen Stop den Beamten gegenüber angab, auf dem Weg nach Hause in der Innenstadt zu sein, verließ er die A 46 erst am Autobahnende in Bilveringsen. Von dort ging es über die Mendener Landstraße und die Seilerseestraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit weiter auf die Hembergstraße, wo er an der Hemberg-Kreuzung auch noch ohne Zögern absichtlich über die rote Ampel gefahren und dann auf die Baarstraße abgebogen sei.

Fahrer sagte der Polizei, dass er sich verfolgt gefühlt habe

Über die Fahrtroute waren die Beamten indes dank ihres Kollegen auf dem Laufenden, der mit seinem Audi versuchte, am T5 dran zu bleiben, ohne selber für eine Gefährdung des Straßenverkehrs zu sorgen. Die wird dem 19-Jährigen nun in einer Strafanzeige vorgeworfen. „Ein solches Verhalten auf der Straße geht über eine Ordnungswidrigkeit weit hinaus“, machte der Sprecher der Polizei deutlich. Alkohol oder Drogen hätten übrigens bei der Fahrt keine Rolle gespielt, durchgeführte Tests blieben negativ. Als Grund habe der junge Mann gegenüber den Beamten angegeben, dass „er sich verfolgt gefühlt habe“. Sein Führerschein auf Probe wurde eingezogen. Dem Vernehmen nach muss der Fahranfänger nun auch damit rechnen, dass „seine charakterliche Eignung zum Führen eines Fahrzeugs im Straßenverkehr“ überprüft wird. Der VW wurde hingegen, anders als in solchen Fällen inzwischen oftmals üblich, nicht sichergestellt, da es sich dabei um das Fahrzeug der Familie handele.