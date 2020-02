Iserlohn. Eine Nachtwächter-Führung gibt es wieder am 7. Februar.

Mit dem Nachtwächter durch Iserlohn

Am Freitag, 7. Februar, sind wieder Interessierte eingeladen, wenn es um 19 Uhr heißt: „Wenn die Glocke zur vollen Stunde schlägt, das Horn erklingt und der Stundenruf ,Hört Ihr Leut‘ und lasst Euch sagen . . .’“. Nachtwächter Stefan Köhler nimmt die Teilnehmer mit auf die mittelalterlichen Spuren einer Stadt mit Vergangenheit. Treffpunkt ist auf dem Fritz-Kühn-Platz. Eine Voranmeldung ist erforderlich bei der Stadtinformation unter 02371/217-1820 oder per E-Mail an stadtinfo@iserlohn.de.