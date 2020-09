Schlagattacke in Iserlohner Wohnung und Randale vor Polizei

In diesem Haus gab es am Samstagabend in Iserlohn die Auseinandersetzung, bei der ein Iserlohner mit einem Schlagring von seiner Ex-Freundin schwer verletzt wird.

Iserlohn. Ein Mann wurde bei einer Schlagringattacke schwer verletzt. Nach einer Festnahme in anderer Sache randalierten bis zu 50 Jugendliche.

Viel Arbeit hatte die Polizei am Wochenende: Am Samstagabend kam es kurz nach 21 Uhr in einer Wohnung am Kurt-Schumacher-Ring zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 37-jährigen Wohnungsinhaber und seiner ehemaligen 36-jährigen Lebensgefährtin. Als der Streit eskalierte, verletzte die Iserlohnerin den Mann, nach bisherigen Erkenntnissen, mit einem Schlagring und flieht aus der Wohnung.

Der Rettungsdienst brachte den Mann wird schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei nahm die Frau kurze Zeit später vorläufig fest. Die 36-jährige Tatverdächtige wurde am heutigen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte die Frau wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

Dann wurde die Polizei gegen 1.17 Uhr wegen einer angeblichen Ruhestörung zum Fritz-Kühn-Platz gerufen. Daraus entwickelte sich ein Tumult, als eine Person in Gewahrsam genommen werden sollte. Auslöser war ein 24-jähriger Mann, der auf den Gehweg uriniert hatte. Dieser leistete Widerstand bei der Festnahme. Begleiter des Störers versuchten, ihn durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt zu befreien. Durch starke polizeiliche Präsenz konnte das verhindert und der zweite junge Mann, ebenfalls 24 Jahre alt, sollte auch in Polizeigewahrsam genommen werden. Hierbei sammelten sich bis zu 50 Personen im Bereich eines Kioskes am Kurt-Schumacher-Ringes, die mit den Störern sympathisierten. Im Anschluss an die Festnahme rottete sich eine etwa zehnköpfige Gruppe vor der Iserlohner Wache an der Friedrichstraße zusammen. Einzelne Personen aus der Gruppe heraus verhielten sich zunehmend aufgebracht und aggressiv, teilte Polizeisprecher Dietmar Boronowski mit. Massive polizeiliche Präsenz mit Polizisten aus dem Märkischen Kreis und Hagen führte zunächst zu einer leichten Beruhigung.

Ausgesprochenen Platzverweisen durch die Ordnungskräfte kamen die jungen Leute aber nicht oder nur zögerlich nach. Letztlich nahm die Polizei drei Personen im Alter von 19, 22 und 26 Jahren ebenfalls in Gewahrsam. In einem Fall kam es erneut zu einer versuchten Gefangenenbefreiung und Widerstandshandlungen. Hierbei erhielt eine 23-jährige Iserlohner Polizistin einen Schlag ins Gesicht und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Auch dazu dauern die Ermittlungen an.