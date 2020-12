Meldefristen für Messen beachten

Iserlohn. Für die Feiertagsgottesdienste im Pastoralverbund Iserlohn müssen sich die Gläubigen im Vorfeld anmelden.

Da im Advent und zu den Weihnachtstagen mit einem erhöhten Interesse an den Gottesdiensten zu rechnen ist, ist im Sinne des Corona-Schutzes für die Sonn- und Feiertags-Gottesdienste des Pastoralverbunds Iserlohn vom 3. Advent bis zum Neujahrstag eine digitale Anmeldung über die Homepage www.pviserlohn.de unter dem Menüpunkt „Anmeldung“ im Vorfeld erforderlich. Dies teilt die Pressestelle des Pastoralverbundes mit.

Anmeldebeginn ist am Montag, 7. Dezember; Anmeldeschluss für die Gottesdienste am 3. Advent ist am Donnerstag, 10. Dezember; der Anmeldeschluss für alle weiteren, aufgeführten Gottesdienste ist am Mittwoch, 16. Dezember. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die nach den Corona-Regeln festgelegte Platzkapazität in den Kirchen entscheidend ist. Ist die Kapazität erschöpft, ist eine Teilnahme an diesem Gottesdienst nicht mehr möglich. Für Interessierte, die keine Möglichkeit haben, sich online anzumelden, gibt es ein telefonisches Angebot zu folgenden Zeiten bei folgenden Mitarbeiterinnen:

Margret Hoffmann ( 02371/24816) , 9. bis 11. Dezember von 16 bis 18 Uhr; Mittwoch, 16. Dezember, 16 bis 18 Uhr.

Marion Vogt ( 02374/ 9230102) , 9. Dezember von 10 bis 12 Uhr; 14. und 15. Dezember von 10 bis 12 Uhr.

Susanne Knufmann ( 02371/12280 ), 7., 10. und 15. Dezember von 16 bis 18 Uhr.

Sabine Weber ( 02371/ 2194424 , 8. Dezember von 16 bis 18 Uhr.

Außerhalb dieser Zeiten oder über die Anrufbeantworter der Mitarbeiterinnen sowie in den Pfarrbüros ist eine Anmeldung nicht möglich. Vor, nach und während der Gottesdienste gelten die üblichen Abstandsregeln. Da die Kirchen nicht über zwölf Grad geheizt werden dürfen, wird warme Kleidung empfohlen.