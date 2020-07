Meisen-Nachwuchs in Emilias #HeimatOase

Emilia Hottelmann zeigt uns ihre HeimatOase, in der es in diesem Jahr schon zweimal Meisen-Nachwuchs gegeben hat.

Iserlohn. Emilia Hottelmann hat uns ein Video aus ihrem Balkon-Garten geschickt und nimmt damit an der Verlosung des 250-Euro-Gutscheins teil.

Wie aus einem kleinen Balkon eine richtig große Heimatoase werden kann, das zeigt uns Familie Hottelmann in ihrem Video, mit dem sie sich an unserer Sommer-Aktion „#HeimatOase“ beteiligt. Genauer gesagt ist es Tochter Emilia, die uns in dem Clip durch ihr Garten-Paradies führt und erklärt, was hier alles auf kleinstem Raum zu finden ist. Von der Tomaten-Pflanze über blühende Blumen und duftende Kräuter bis hin zum Bienenhotel, in dem sich schon Gäste eingenistet haben, gibt es in der HeimatOase der Familie Hottelmann Einiges zu entdecken.

Auf wenigen Quadratmetern hat sich Familie Hottelmann ihr kleines, blühendes Paradies geschaffen, in dem man es sich von Frühling bis Herbst gemütlich machen kann. Gleichzeitig bietet dieser kleine Balkon-Garten vielen Insekten ein Zuhause, und auch eine Blaumeise war der Einladung gefolgt und hatte sich im Vogelhäuschen eingenistet und den fünfköpfigen Nachwuchs ausgebrütet. Davon und noch viel mehr berichtet Emilia dem virtuellen Besucher im „#HeimatOase“-Video.

Noch bis Ende Juli können auch Sie , liebe Leserinnen und Leser, uns Bilder – vorzugsweise Videos – aus ihrem grünen Paradies im eigenen Garten schicken, die wir dann auf unserer Homepage und auf unseren Social-Media-Kanälen zur Freude unserer Leserinnen und Leser veröffentlichen möchten. Zum Ende der Sommeraktion verlosen wird dann unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen 250-Euro-Gutschein von Hagebau Holz&Bau Iserlohn.

Ihren Beitrag schicken Sie bitte per E-Mail (bei größeren Dateien empfehlen wir Dienste wie Wetransfer) an redaktion@ikz-online.de. Mit Ihrer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Video oder Ihre Fotos bei uns veröffentlicht werden und Ihr Name genannt wird. Bei der Verlosung des Gutscheins am Ende der Serie ist der Rechtsweg ausgeschlossen, der Gewinner wird benachrichtigt.

Das „#HeimatOase“-Video von Emilia Hottelmann ist ab sofort – wie alle anderen Beiträge zu unserer Sommer-Gewinnaktion – auf www.ikz-online.de zu sehen und zudem auf unseren Facebook- und Instagram-Kanälen.