Mehr Fahrten für Retter durch Corona

Iserlohn. Dennoch trotz steigender Fallzahlen keine Engpässe

Die Feuerwehr Iserlohn verzeichnet im Rettungsdienst einen leichten Anstieg von Covid-Fahrten, also Fällen, in denen Patienten aufgrund von Verdacht, Symptomen oder schweren Verläufen transportiert werden müssen. Acht solcher Fälle, erklärt der diensthabende B-Dienst (Einsatzleiter vom Dienst), Christian Steinkühler, habe man man zwischen Samstag und Sonntag, jeweils 7.30 Uhr verzeichnet – einer davon schwerwiegend, was bedeutet, dass ein Patient nicht mehr selbstständig atmen konnte.

In den Tagen und Wochen zuvor lag die Zahl der Covid-Fahrten zumeist zwischen drei und fünf, allerdings waren in den vergangenen Tagen die Corona-Fallzahlen allgemein in Iserlohn wie auch im Nordkreis, den die Feuerwehr mit einem Krankenwagen mitbedient, wie berichtet stark angestiegen. Dies bedeute für die Feuerwehr, die im Anschluss stets die Fahrzeuge desinfizieren muss, zwar Mehrarbeit – „Engpässe gibt es dadurch aber nicht“, sagt Steinkühler. 30 Minuten dauert es, ein Fahrzeug zu entkeimen. Die Einsatzkräfte selbst schützen sich bei den Fahrten mit Masken und Handschuhen, versuchen außerdem die erforderlichen Abstände einzuhalten.