Maskenpflicht im Schulbus

Kreis/Iserlohn. Ab dem morgigen Mittwoch fahren die Busse der MVG wieder nach dem regulären Schulfahrplan. Um die Gefahr der Ansteckung mit dem Coronavirus weiterhin zu vermeiden, gilt für alle Fahrgäste noch immer die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.

Dies gilt nicht nur während der Fahrt in den Bussen der MVG, auch an den Haltestellen ist das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung Pflicht. Die MVG bittet alle Eltern, ihre Kinder darüber zu informieren, wie wichtig das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung ist. Nach einem langen Schultag freuen sich die Schülerinnen und Schüler sicher auch auf den Schulgong am Ende der letzten Unterrichtsstunde. Doch auch anschließend an der Haltestelle und in den Bussen müssen die Schüler die Mund-Nase-Bedeckung tragen, bittet die MVG.

Ergänzende Informationen erhalten Interessierte auf der Internetseite der MVG unter mvg-online.de/aktionen/faq-mund-nasen-bedeckung.