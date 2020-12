Masken sind auf Iserlohner Parkplätzen Pflicht

Iserlohn. Seit dem 1. Dezember ist die neue Coronaschutzverordnung in Kraft.

Die Vorgaben in der Verordnung bezüglich der Maskenpflicht sind weitergehender als bisher: Jetzt muss der Mund-Nasen-Schutz nicht nur in den Innenstadtbereichen von Iserlohn und Letmathe getragen werden, sondern überall „im unmittelbaren Umfeld von Einzelhandelsgeschäften auf dem Grundstück des Geschäftes, auf den zu dem Geschäft gehörenden Parkplatzflächen und auf den Zuwegungen zu dem Geschäft“. Das bedeutet zum Beispiel, dass nun die Maskenpflicht auch auf den Parkflächen gilt. Die Hinweisschilder zur Maskenpflicht in den Innenstädten werden in den kommenden Tagen mit Zusatzinformationen versehen.

Außerdem dürfen sich nur noch fünf Angehörige aus zwei Haushalten im öffentlichen Raum treffen, wobei Kinder bis zu vierzehn Jahren bei der Berechnung der Personenzahl nicht mitgezählt werden. In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar wird das Zusammentreffen im engsten Familien- oder Freundeskreis mit höchstens zehn Personen erlaubt sein, Kinder bis zu vierzehn Jahren werden nicht mitgezählt. Bereits jetzt weist die Stadt darauf hin, dass zum Jahreswechsel öffentlich veranstaltete Feuerwerke wie etwa am Parktheater verboten sind. Darüber hinaus ist laut Schutzverordnung das Zünden von Feuerwerkskörpern auf öffentlichen Plätzen und Straßen, auf denen sich in der Silvesternacht erfahrungsgemäß größere Gruppen zum gemeinsamen Abbrennen von Feuerwerk zusammenfinden, durch die örtliche Ordnungsbehörde zu untersagen. Die Stadt prüft zurzeit, wo im Stadtgebiet dies zutrifft.