„Maske 19“ als Notsignal bei Gewalt

Iserlohn. Zonta-Club möchte Aktion etablieren

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Ausgangsbeschränkungen wird befürchtet, dass die Fälle häuslicher Gewalt zunehmen. „Das Thema ist nicht weit weg, sondern betrifft Frauen in unserer Stadt und im Märkischen Kreis genauso wie in ganz Deutschland und auf der ganzen Welt“, sagt Andrea Schumann, Präsidentin des Zonta-Clubs Iserlohn. Daher unterstützt der Zonta-Club Iserlohn eine Notruf-Aktion der Union deutscher Zonta Clubs mit dem Codewort „Maske 19“. Frankreich und Spanien haben es vorgemacht. Apotheker in diesen Ländern sind angehalten, die Polizei zu rufen, wenn eine Kundin das Codewort „Maske 19“ sagt. In Zeiten von Covid 19 könne das für viele Frauen eine lebensrettende Maßnahme bedeuten. Jetzt fordert die Union deutscher Zonta Clubs die Politik auf, die Aktion „Maske 19“ auch in Deutschland flächendeckend zu installieren. Gleichzeitig möchte der Zonta-Club Iserlohn auf einen Radiospot der Union deutscher Zonta-Clubs aufmerksam machen. Der bundesweit ausgestrahlte Spot soll potenzielle Zeuginnen und Zeugen häuslicher Gewalt ermutigen, im Zweifelsfall lieber einmal zu viel den Notruf zu wählen.