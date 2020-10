Macht unser Job uns alle krank?

Auch wenn es manchmal nicht so wirkt, der Mensch ist ein soziales Wesen. Eigentlich. Fängt er aber an, soziale Situationen zu meiden, Familienfeiern, die Unterhaltung mit Kollegen in der Mittagspause, das Feierabendbierchen oder Treffen am Wochenende, also „einen dauerhaften Rückzug“ beginnt, wie der Iserlohner Diplom-Psychologe Thomas Graumann sagt, dann stimmt in der Regel etwas nicht.

Punkt eins in einer kurzen Liste zum Thema Selbstbeobachtung. Denn wer überfordert ist oder allgemein den Verdacht hegt, dass etwas mit ihm nicht stimmt, der muss lernen, genau auf sich selbst zu blicken. Sagt auch der UE-Professor Michael Denninghoff, der seit 15 Jahren als systemischer Coach in Unternehmen geht, um zu schauen, was zu tun ist, wenn es bei Chefs oder Arbeitnehmern hakt, wenn Leistungen aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr erbracht werden (können).

Schlafstörungen meist früher und folgenreicher Indikator

Punkt zwei auf der Liste psychischer Alarmsignale laut Graumann: der Verlust von Empathie. Menschen, die auf dem Weg in eine psychologische Sackgasse sind, werden irgendwann emotional teilnahmslos. Es folgen Schlafstörungen, Reizbarkeit, Konzentrationsschwächen, innere Unruhe und Angstattacken.

Vor allem Schlafstörungen sind ein oft früher Indikator, der folgenreich sein kann. „Ein Warnzeichen“, wie Graumann sagt. „Dann, wenn sich das eigene Verhalten extrem verändert.“ Der Gang zum Hausarzt wäre dann der erste richtige Schritt, denn die Ursachen können vielschichtig sein. Schilddrüse, Schlafapnoe, falsche Ernährung, zu viel und zu später Sport. Der Arzt kann dann zum Beispiel an das Psychologische Beratungszentrum Am Zeughaus verweisen, wo auch Graumann tätig ist.

Doch es muss nicht immer der Gang zum Psychologen sein, wenn auch im Fall des Falles hier keine Scheu bestehen sollte. Unternehmen können etwa systemische Berater und Coaches wie Michael Denninghoff, der eigentlich Professor für Marketing und Kommunikation ist, zurate ziehen. „Hilfe zur Selbsthilfe“, nennt er seinen Ansatz. Seinem Gegenüber dessen Welt transparent machen. Auch „konfrontieren“, damit die „Coachies“, also die zu beratenden Menschen, selbstständig schauen, was zu tun ist. „Ich rate keinem etwas. Ich frage: Was würde Dir denn gut tun?“, erläutert Denninghoff. Oft sind es nur Akzente, oder die eigene Wahrnehmung, an der es zu justieren gilt. Was setzt den Menschen eigentlich unter Druck? Familie, Beruf, Sport?

Denninghoff erzählt von seinen zwei sehr unterschiedlichen Töchtern. Die eine ordentlich, die andere weniger. Und von dem Beispiel eines unaufgeräumten Zimmers. Denn auch das kann ein Puzzlestück sein, wenn es um die Ursachen von Stress und Überforderung geht: liegen gebliebene Arbeit. Die unaufgeräumte oder renovierungsbedürftige Wohnung oder das Zimmer. Dinge, die im Alltag lange unerledigt bleiben. Und belasten.

Also muss er Fragen stellen: Woher kommt der Druck? Arbeitsbedingungen, persönlicher Umgang, Umfeld, Digitalisierung, ein schlechter Chef, Mangel an Anerkennung, fehlende Rückzugsräume? „Die Frage ist dann, wie kann ich mit dem Druck anders umgehen, gelassener werden“, so Denninghoff.

Und um bei dem Beispiel des unaufgeräumten Zimmers zu bleiben: „Es geht darum, das Konstrukt zu verändern. Warum räume ich wirklich nicht auf? Kann ein nicht aufgeräumtes Zimmer nicht trotzdem schön sein? Ich kann doch nicht sagen: Räum auf, dann geht es dir gut. So ist es ja nicht.“ Die Art, wie Menschen sich selbst betrachten, spielt hier eine große Rolle.

Am Ende geht es darum, die richtigen Fragen zu stellen

Eine weitere Aufgabe, die es für Denninghoff gilt, innerhalb von üblicherweise acht bis zwölf Sitzungen abzuarbeiten: den „Coachi“ darauf vorbereiten, dass eine Veränderung seines Verhaltens zum Positiven womöglich nur verhaltene Reaktionen auslösen wird. Wer zuvor im Job etwa durch Rumschreien oder rüden Tonfall aufgefallen ist, dem wird niemand auf die Schulter klopfen, wenn er es unterlässt. Auch bei weniger drastischen Beispielen drohen Enttäuschungen, etwa bei zurückhaltenden Menschen, die lernen, sich zu öffnen.

Verlässliche Heilversprechen und Garantien gibt es keine – ob im Job oder privat. Ein weiteres Beispiel: Wäre man wirklich glücklicher, wenn man Millionär wäre, fragt Denninghoff. Oder verschieben sich hier nur die Dimensionen? Das Haus wird größer, das Auto. Und dann?

Am Ende geht es für Denninghoff darum, die richtigen Fragen zu stellen. Menschen, die ein „Coaching“ benötigen, stecken oft, ebenso wie jene, die auf der nächsten Stufe Beratung vom Psychologen benötigen, in einer Schleife fest. Sich selbst mit helikopterhafter Dauerrotation zu überfordern, kann ebenso schädlich sein wie der eingangs erwähnte soziale Rückzug, wie Teilnahmslosigkeit oder Ärger. „Es hilft, einfach mal aufzuschreiben, wie viele Stunden man täglich mit welchen Dingen verbringt“, rät der UE-Professor. „Und sich dann zu fragen: Was hilft mir, meine Energie wieder aufzufüllen.“

Auch in Bezug auf Selbstvorsorge empfiehlt Denninghoff schlicht, stets genau auf sich selbst zu achten. Wie glücklich bin ich? Was wünsche ich mir wirklich? Spontanität, neue Energie? Was tut mir gut und was nicht? Am Ende ist das immer eine individuell zu betrachtende Angelegenheit. Ein positives Lebensgefühl hat am Ende nur der, der lernt, sich selbst zu akzeptieren. Auch wenn die Wohnung vielleicht mal unaufgeräumt bleibt.

Psychologische Hilfe per „Flatrate“

Das Psychologische Beratungszentrum (pbz) in Iserlohn hält ein spezielles Angebot für Firmen bereit – eine Art „Flatrate“ für Mitarbeiter, die unter zunehmender Überlastung und Arbeitsdruck leiden und Beratung in Anspruch nehmen möchten. Dazu müssen die Unternehmen zunächst einen Vertrag mit dem pbz abschließen.

Mitarbeitern, die Belastungssymptome zeigen, stehen dann zeitnah fünf Beratungsstunden zu. Der Vorteil: Würden sich die Mitarbeiter selbstständig um eine Psychotherapie bemühen, müssten sie drei Monate auf ein Erstgespräch warten, auf den Therapiebeginn im Märkischen Kreis bis zu zwei Jahre.

„Die meisten Dinge lassen sich in vier bis fünf Stunden lösen“, erklärt Ulla Graumann vom pbz. Laut eigenen Angaben ist das pbz der einzige Anbieter, der in Iserlohn psychologische Mitarbeiterberatung mit persönlichen Gesprächen im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements („EAP“) anbietet. Mitbewerber gebe es zwar, allerdings würden diese telefonisch oder per Video-Schaltung beraten.

Das Angebot des pbz gibt es seit rund zehn Jahren. Mitarbeiter der teilnehmenden Unternehmen können sich anonym anmelden und es gibt Kapazitäten für weitere Anmeldungen. Die Kosten hängen von der Größe der Belegschaft des jeweiligen Unternehmens ab.