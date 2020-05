Stadtleben Linke für Graffiti-Fläche am Westertor

Iserlohn/Letmathe. Die Ratsfraktion der Partei „Die Linke“ beantragt für den Kulturausschuss die Aufnahmen des Themas „Sachstandsbericht Graffiti-Freiflächen“.

Die Fraktion schreibt dazu, dass erst nach längerer Diskussion und ihren Antrag hin eine Freifläche in Letmathe geschaffen worden sei. „Nach unserem Kenntnisstand wird die Fläche sehr gut angenommen. Es interessiert uns jedoch, welche Beobachtungen die Verwaltung gemacht hat, und wie sie die Umsetzung bewertet“, heißt es in dem Antrag.

Qualität, die die Passage aufwertet

Außerdem erinnert „Die Linke“ an ihren Auftrag vom 29. September 2018, weitere Flächen im Stadtgebiet zu identifizieren. „Unsere Fraktion hat dazu schon verschiedene Vorschläge gemacht, unter anderem die große Wandfläche an der Westertorpassage, die immer wieder mit wilden Graffiti versehen wird.“ Auch an dieser Stelle könne eine Regulierung eine Qualität schaffen, die zur Aufwertung der Passage führt. Dazu habe es auch schon einen Auftrag und verschiedene Gespräche mit dem Stadtmarketing gegeben. Auch dazu möchte die Fraktion einen Sachstand.