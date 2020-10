Langsam heißt es, Abschied zu nehmen

Es scheint nun alles viel schneller zu gehen als gedacht: War doch bislang noch davon ausgegangen worden, dass Karstadt am Schillerplatz Ende Oktober schließen würde, hingen in der Filiale aber nun am Freitag Schilder mit der Aufschrift „Nur noch 10 Tage“. Je nach Rechenweise würde das ja auf eine Schließung am 14. oder 15. Oktober hindeuten. Vor Ort war dann vom 17. Oktober die Rede, ein Samstag. Das könne aber auch ein paar Tage früher sein, war von einem Mitarbeiter zu hören. Am morgigen Dienstag tritt der Betriebsrat zusammen, vielleicht gibt es dann eine verlässlichere Mitteilung.

Iserlohner, die von „ihrem“ Karstadt durch einen Besuch Abschied nehmen möchten, sollten sich daher beeilen. Die Erwartungen, was das „Kauferlebnis“ anbelangt, sollten aber nicht zu hoch gesteckt werden. Im Unter- und Obergeschoss fanden sich bereits am Freitag überwiegend leere Regale und Vitrinen, die teilweise – so schien es jedenfalls – schon für den Abtransport vorbereitet werden.

Künstliche Weihnachtsbäume– die gibt es noch

Es tut einem Iserlohner irgendwie weh. Wenn man durch den Eingang ins Untergeschoss kam, war es das gewohnte Bild, durch ein breites Angebot an Bad-Textilien und Bettwäsche zu flanieren, um dann alsbald in einem Angebot von Haushaltswaren und -geräten zu landen, welches auf den ersten Blick keinen Wunsch offen lässt. Längst ist nichts mehr von dem geblieben. In Richtung Kasse gibt es noch wenige Tische mit den Resten von alledem. In der Lebensmittelabteilung wird dagegen weiter Ware nachgelegt, das Angebot an frischem Gemüse deutet jedenfalls darauf hin.

Ein Blick ins Obergeschoss: Die große Spielwarenabteilung gibt es dort bereits nicht mehr, eine kleines Restangebot wird noch im Erdgeschoss angeboten, gleiches gilt für Kinderbekleidung. Es ist ein skurriles Bild: Zentral im ansonsten fast leeren Obergeschoss steht eine Handvoll künstlicher Weihnachtsbäume, die zum Verkauf angeboten werden. Bäume also für ein Fest, an dem es Karstadt in Iserlohn nicht mehr geben wird.

Am Freitag gab es20 Prozent extra auf Hosen

Deutlich lebhafter geht da noch im Erdgeschoss zu. Überall blicken Kunden auf „70-Prozent-Schilder“, es gibt auch noch vieles zu kaufen, aber auch hier längst nicht mehr in der Struktur, wie man es gewohnt ist. Auch in der einstmals riesigen Bekleidungsabteilung lichtet sich das Angebot zusehends. „Hosen heute 20 Prozent extra“ heißt es auf einem Schild. In der Schmuckabteilung stehen überwiegend leere Vitrinen, in der Parfümerie gibt es nur noch wenige Reste.

In lachende Gesichter blickt man beim Personal kaum. Momentan gibt es zwar nicht mehr so emotionale Szenen wie in den Tagen nach Bekanntwerden der Schließung, aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfte es ebenfalls ein ganz komisches Gefühl sein, zu erleben, wie das einst so stolze Kaufhaus Tag für Tag leerer und unwirtlicher wirkt. Da verdient es schon Respekt, dass alle ihren Job machen.

Auch die Kunden kommen weiterhin. Gemessen daran, dass am Samstag ja wegen des Feiertages geschlossen war, konnte am Freitagnachmittag aber längst nicht mehr von einem Ansturm gesprochen werden. Zum Abend hin soll es dann aber noch einmal etwas voller geworden sein. Menschen, die beim Verlassen des Kaufhauses mehrere große Tüten an der Hand haben, sieht man aber kaum. Es scheinen überwiegend kleine Einkäufe zu sein, die in diesen Tagen noch bei Karstadt getätigt werden.