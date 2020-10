„Kulturelle Angebote sind gerade jetzt besonders wichtig“

„Storno“ ist in der kommenden Woche die erste ausverkaufte Parktheater-Veranstaltung, die auf zwei Abende mit je 250 Zuschauern umgestellt wird.

Iserlohn. Das Parktheater bleibt auch in der Gefährdungsstufe 2 geöffnet, muss aber erneut seine Besucherkapazitäten halbieren.

Die neuen Beschränkungen, die mit der Gefährdungsstufe 2 einhergehen, betreffen auch das Parktheater. Die Stadt hat sich aber dazu entschlossen, den Theaterbetrieb aufrecht zu erhalten. Dazu heißt es in einer Pressemitteilung: „Im Bewusstsein, ein ausgezeichnetes Hygienekonzept entwickelt zu haben, aber auch wegen der Erkenntnis, dass gerade in dieser Zeit das Angebot kultureller Einrichtungen besonders wichtig ist, hat der Verwaltungsvorstand entschieden, das Parktheater nicht zu schließen. Um dies zu erreichen, hat die Stadt dem Gesundheitsamt das bestehende Hygienekonzept mit weiteren Ergänzungen angezeigt.“

Die Entscheidung, das Parktheater nicht zu schließen, hat zur Folge, dass ab dem kommenden Montag nur noch maximal 250 Besucherinnen und Besucher pro Vorstellung im Parktheater zugelassen sind. „Da das Haus jedoch zu einigen Veranstaltungen, entsprechend des bisherigen Hygienekonzeptes, mit rund 500 Plätzen ausverkauft ist, stellt diese Entscheidung das Team des Parktheaters und das Team der Stadtinformation vor besondere Herausforderungen, zumal die nächste ausverkaufte Vorstellung schon am kommenden Dienstag stattfindet“, heißt es in dem Schreiben der Stadt.

Der Verwaltung sei vollkommen bewusst, dass eine für alle befriedigende Lösung in derart kurzer Zeit kaum herstellbar sei. Dennoch sei eine verantwortungsvolle Lösung gefunden worden, die allerdings vielfältige Akzeptanz benötige: „Es war sofort, nach Kenntnis der neuen Werte, zu entscheiden. In diesem engen zeitlichen Korsett kann leider auf spezielle individuelle Wünsche, wie sonst gewohnt, nicht eingegangen werden, da das Team mit den notwendigen Umbuchungen und Mitteilungen an die Karteninhaber mehr als ausgelastet ist.“

Die Theaterleitung versucht nun zusätzlich zu den geplanten Terminen, dieselben Künstler möglichst zeitnah zu verpflichten. Somit könnten rechnerisch alle in den Genuss der jeweiligen Vorstellung kommen, allerdings nicht alle zum gleichen Zeitpunkt. Um das möglichst gerecht zu organisieren, werden nun wechselnd jede erste oder jede zweite Reihe auf den Ersatztermin umgebucht. Diejenigen, die den Ersatztermin nicht wahrnehmen können, können entsprechende Gutscheine beanspruchen.

„Storno“ ist schon nächste Woche zweimal zu sehen

Für die Vorstellung von „Storno“ am 27. Oktober sei der ergänzende Termin bereits unmittelbar für den darauffolgenden Mittwoch vereinbart werden. Die davon betroffenen Kunden werden vom Team des Parktheaters umgehend informiert. Die Mitarbeiter hoffen natürlich, dass dies auch bei den zukünftigen ausverkauften Veranstaltungen funktionieren wird. Alle Karteninhaber werden über die hinterlegten Mailadressen unmittelbar informiert. Wegen der Fülle der damit verbundenen Arbeit wird dringend darum gebeten, von telefonischen Nachfragen abzusehen.