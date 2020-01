Kritik aus dem Norden am neuen Fahrplan

Seit Jahresbeginn gilt ein neuer Fahrplan beim Nahverkehrs-Dienstleister „Westfalenbus“, der auch in der Beförderung von Schülerinnen und Schülern seine Fahrzeuge einsetzt. Nach der Veröffentlichung der Änderung gibt es nun Kritik: „Der neue Fahrplan trifft vor allem die Schülerinnen und Schüler aus dem Iserlohner Norden mit aller Härte“, sagt die Schulpflegschaftsvorsitzende des Märkischen Gymnasiums, Britta Schmidt, die in den vergangenen Tagen zahlreiche E-Mails von Eltern bekommen hat, in denen sie ihren Missmut über die Fahrplanänderung äußern.

Der Kleinbus der Linie 18 zum Bespiel, der bisher nach der achten bis zehnten Stunde die Schüler nach Hennen brachte, pendele jetzt nur noch zwischen den Bahnhöfen Hennen und Kalthof. Und bei der Linie „R30“, die morgens von Rheinen zum Hemberg fährt, sei die Streckenführung so geändert worden, dass die Schülerinnen und Schüler nur knapp vor Unterrichtsbeginn ankommen. „Außerdem fahren keine reinen Schulbusse mehr, sondern es sind Pendler im Bus, was zu beengten Verhältnissen führt“, sagt die MGI-Schulpflegschaftsvorsitzende, die sich gestern vor Ort ein Bild von der Situation nach der sechsten Stunde am Hemberg machte. Sie hatte den Eindruck, dass sich zumindest hier nach Anlaufschwierigkeiten der neue Fahrplan eingespielt habe.

Seit Tagen bemüht sich die Mutter, mit dem Streckenmanager von „Westfalenbus“ zu sprechen. Der sei aber nicht erreichbar gewesen. „Das zuständige Ressort der Stadt verzweifelt an wechselnden Ansprechpartnern bei ,Westfalenbus’“, sagt Britta Schmidt. Gleichzeitig seien den Schulen die Hände gebunden. Über allem steht für sie die Frage, warum nicht die Märkische Verkehrsgesellschaft den Iserlohner Norden übernimmt, so wie das restliche Stadtgebiet auch.

Auch der Iserlohner FDP-Fraktion ist die Fahrplanänderung ein Dorn im Auge. In einer Anfrage an den Verkehrsausschuss heißt es, dass sie – entgegen der Pressemitteilung von „Westfalenbus“ – nicht nur Vorteile für den Stadtteil Drüpplingsen und den Iserlohner Norden bringe.

Zweimal Umsteigen auf einerStrecke von neun Kilometern

Fakt sei, dass die Linie 18 nur noch zwischen Hennen-Bahnhof und Kalthof-Bahnhof verkehre. „Es gibt zwar doppelt so viele Möglichkeiten, von Drüpplingsen nach Hennen und Kalthof zu kommen, eine Verbindung nach Iserlohn oder Schwerte ist aber immer mit einem Umstieg auf den Zug verbunden“, kritisieren die Liberalen, die ein weiteres Beispiel nennen: „Für einen Drüpp­lingser Schüler, der zum Beispiel am Hemberg zur Schule geht, bedeutet das in Zukunft, dass er außerhalb der ersten und sechsten Stunde erst eine Busverbindung zum Bahnhof in Iserlohn nehmen muss, dann eine Zugverbindung nach Hennen oder Kalthof und von dort wiederum eine passenden Busverbindung nach Drüpplingsen erreichen muss. Das heißt zweimal umsteigen für eine Strecke von neun Kilometern.“

Nicht nur für die FDP-Fraktion, sondern auch für Schulpflegschaftsvorsitzende Britta Schmidt bleiben unbeantwortete Frage: So, ob der neue Fahrplan mit der Schulverwaltung und den Schulen abgesprochen wurde, ob eine grundsätzliche Abstimmung mit den Schulen erfolgt ist, und vor allem, ob es Gespräche mit „Westfalenbus“ und der MVG geplant sind, um Verbesserungen gerade für die Schüler aus Drüpplingsen zu erreichen.

Erste Fortschritte gibt es: Wie uns Britta Schmidt gestern Nachmittag mitteilte, habe ein Mitarbeiter vom Streckenmanagement der Deutschen Bahn ihr für heute ein Gespräch angeboten.