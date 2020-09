Kreis meldet eine Covid-19-Neuinfektion

Kreis/Iserlohn. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat die neuesten Zahlen zu Corona-Infektionen veröffentlicht: Es gibt eine Neuinfektion im Kreis.

Das Gesundheitsamt des Kreises meldet aktuelle eine Neuinfektion mit dem Coronavirus in Lüdenscheid und damit im gesamten Märkischen Kreis. Die Zahl der aktuell Infizierten sinkt um sechs auf 61 Personen. 938 Männer und Frauen mit einem vorherigen Positivbefund sind geheilt. Sieben positiv Getestete konnten als gesund aus der Quarantäne entlassen werden konnten. Momentan stehen 573 Kontaktpersonen von Infizierten unter Quarantäne – ein Zuwachs um vier seit Montag. In den vergangenen Tagen kamen auf 100.000 Einwohner 6,3 Neuinfektionen. Der kritische Grenzwert, bei dessen Erreichung Maßnahmen eingeleitet werden sollen, liegt bei 50.

In Iserlohn sind fünf 5 Infizierte gemeldet sowie 117 Kontaktpersonen, in Hemer gibt es derzeit zwei Infizierte und 80 Kontaktpersonen. Die Stadt Altena ist aktuell „coronafrei“, ebenso Halver, Herscheid und Nachrodt-Wiblingwerde. Am Dienstag testeten die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises 56 Personen in einer Wohngruppe in Lüdenscheid. Der Kreis weist darauf hin, dass es am Gesundheitstelefon zu Wartezeiten kommen kann. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden Bürgerinnen und Bürger auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.