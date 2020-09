Wahllokale zu, Auszählung startet: Alle Infos im Liveticker

Iserlohn/Hemer Wer regiert künftig in Iserlohn und Hemer? Wer wird Bürgermeister? Wer wird in den Stadtrat gewählt? Alle Infos in unserem Liveticker.

An diesem Sonntag ist es soweit: Die Bürgerinnen und Bürger in Iserlohn und Hemer wählen am heutigen Tag den Landrat, den Kreistag, den Bürgermeister und den Rat. Bei der Wahl zum Rat der Stadt Iserlohn treten die CDU, SPD, FDP, Die Linke, Grüne, AfD, UWG und Die Iserlohner an, in Hemer die CDU, SPD, UWG, GAH, FDP, Die Linke und die AfD.

Gleich elf Kandidaten konkurrieren um das Bürgermeisteramt in Iserlohn: Eva Kirchhoff (CDU), Martin Luckert (SPD), Manuel Huff (Die Linke), Martin Isbruch (Grüne), Daniel Bläsing (AfD), Hans Immanuel Herbers (UWG), Michael Joithe (Die Iserlohner), Robert Gustävel (parteilos), Michael Klammt (parteilos), Martin Radojcic (parteilos) und Claudio Vurro (parteilos). Hier finden Sie noch einmal alle Infos, Porträts und Hintergründe zur Rats-und Bürgermeisterwahl in Iserlohn.

In Hemer kandidieren Christian Schweitzer (CDU) und (UWG).

Update, 18.16 Uhr: Die ersten Briefwahlbezirke zur Wahl des Landrates sind ausgezählt. Aktuell sind 1643 Stimmen ausgezählt. Marco Voge (CDU) führt mit 45,37 Prozent vor Volker Schmidt (SPD) mit 30,03 Prozent.

Im Rathaus läuft die Auszählung.

Update, 18.09 Uhr: Im Rathaus 2 haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer mit der Auszählung des Briefwahlbezirks 22 begonnen.

Update, 18 Uhr: Schluss. Die Wahllokale sind geschlossen. Jetzt geht es an die Auszählungen.

Update, 17.50 Uhr: 329.499 Wahlberechtigte sind heute zur Stimmabgabe für die Landrats- und Kreistagswahl aufgerufen. Gewählt wird in 32 Kreistagswahlbezirken. Um die Nachfolge von Thomas Gemke, der bekanntlich nicht wieder kandidiert, bewerben sich fünf Kandidaten und eine Kandidaten. Zur Wahl stehen: Marco Voge (CDU), Volker Schmidt (SPD), Angela Freimuth (FDP), Walter Geritschke (UWG MK), Christian Kißler (Die Linke) und Manfred Droßel (AfD). Insgesamt stellen sich 293 Männer und Frauen in den 15 Städten und Gemeinden zur Wahl um einen Sitz im neuen Kreistag.

Update, 17.46 Uhr: Coronabedingt findet heute Abend - anders als sonst - keine große Wahlparty im Iserlohner Rathaus statt. Die Parteien und Bürgermeisterkandidaten verfolgen die Auszählung quer über das Stadtgebiet verteilt. Die Wahlparty von Bündnis 90/Die Grünen findet heute im Jagdhaus Im Kühl statt. Ein Teil der Parteimitglieder ist bereits eingetroffen. Bürgermeisterkandidat Martin Isbruch ist noch unterwegs.

Update, 17.38 Uhr: Die Wahllokale sind noch 20 Minuten geöffnet. In Iserlohn und Hemer wird dann ab 18 Uhr in folgender Reihenfolge ausgezählt. Landrat, Kreistag, Bürgermeister, Rat.

Update, 16.43 Uhr: In Hemer sieht das Ganze etwas anders aus. Hier droht eine niedrige Wahlbeteiligung, um 16 Uhr waren einschließlich der Briefwähler noch keine 40 Prozent erreicht. 2014 lag die Wahlbeteiligung noch bei 44,7 Prozent.

Update, 16.25 Uhr: Auf Basis von zehn Stimmbezirken hat das Wahlamt der Stadt Iserlohn Zwischenstände bei der Wahlbeteiligung ermittelt. Stand 12 Uhr wurde demnach eine Wahlbeteiligung von etwas mehr als 32 Prozent ermittelt, Stand 16 Uhr haben 44,240 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Zum Vergleich: Bei der Wahl zum Rat 2014 hatte die Gesamt-Wahlbeteiligung 42,97 Prozent betragen, bei der Bürgermeisterwahl 2015 sogar nur 34,83 Prozent. Demnach haben bereits jetzt mehr Bürgerinnen und Bürger ihre Stimmen abgegeben als bei den vergangenen Wahlen.

Der Andrang in den Wahllokalen war bislang überschaubar.

Update, 15.20 Uhr: In weniger als drei Stunden schließen die Wahllokale. Am Vormittag war der Andrang in den Wahllokalen - wie hier in der Turnhalle der Grundschule Sümmern - überschaubar.





Update, 8.00 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet. Bis 18 Uhr sind die Bürgerinnen und Bürger aus Iserlohn und Hemer aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.