Iserlohn. Einige Mieter im Haus Peterstraße 10 müssen ohne Heizung auskommen

Hochhaus Peterstraße: Kommt heute die Wärme zurück?

Noch im Sommer machte ein längerfristig ausgefallener Aufzug im Hochhaus Peterstraße von sich reden, jetzt ist es der teilweise Ausfall der Heizung im Gebäude Nummer 10. Eine Mutter beklagt sich bei der Heimatzeitung, dass die Reparatur nicht erfolge, ihre Kinder deshalb krank geworden seien. Auch andere Hausbewohner müssten seit dem 29. November frieren.

Das Hochhaus aus den 1970er Jahren, damals eine begehrte Adresse, ist mehr als in die Jahre gekommen, die Haustechnik offenbar stark überarbeitungsbedürftig. Von den gut 100 Wohnungen im gesamten Gebäudekomplex sind von dem Heizungsausfall 18 betroffen, wie Dirk Tönges, Chef des Verwaltungsunternehmens Vivanium, das die Immobilie seit Jahresanfang betreut, gegenüber der Heimatzeitung bestätigt. Grund sei ein Wasserrohrbruch in einem Steigstrang der Heizung. Nicht in allen der 18 Wohnungen befinden sich noch Mieter, einige seien bereits mit Hilfe der Verwaltung innerhalb des Hauses in freie Wohnungen umgezogen.

„Wir sind ziemlich nah dran und und versuchen, das zu lösen“, sagt Tönges. Handwerker eines Iserlohner Installationsbetriebes waren bereits im Haus, wurden aber in die Wohnung, in der das Leck vermutet wird, nicht eingelassen. Die dortigen Mieter kommunizieren mit der Verwaltung über einen Anwalt, gestern kam dann die Nachricht: Die Handwerker dürfen hinein – am heutigen Vormittag. Tönges hofft, dass der Schaden gleich repariert und die Heizung am gleichen Tag wieder aufgedreht werden kann. Falls nicht, wolle die Verwaltung Heizlüfter verteilen und Stromkosten erstatten.

Für die unzuverlässigen Aufzüge in den Iserlohner Objekten der Vivanium hat das Unternehmen einen Gutachter beauftragt und ein Konzept ausgearbeitet. Einige Aufzüge sollen in den nächsten Jahren ersetzt werden, dabei auch Ersatzteile für andere Anlagen gewonnen werden. Vivanium, sagt Tönges, wolle die Mieter rechtzeitig über die Pläne informieren.