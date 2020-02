Kolping Hennen für neues Leitungsmodell

Hennen. Die Kolpingsfamilie Hennen hat bei ihrer Jahreshauptversammlung drei neue Beisitzer gewählt.

Die Ressorts Spiritualität, Öffentlichkeitsarbeit und Karneval gingen jeweils einstimmig an Bente Schmid, Aron Völler und Benedikt Lowinski. Außerdem wurde über die Gründung eines Leitungsteams diskutiert. Die Versammlung stimmte schließlich einer Satzungsänderung zu, so dass nach der notwendigen Zustimmung des Kolpingwerks in Köln ein dreiköpfiges Team in Zukunft die Leitung der Kolpingsfamilie übernehmen kann.

Daneben stand im katholischen Kirchenzentrum Herz Jesu der Rückblick auf das vergangene Jahr im Mittelpunkt. Der erste Vorsitzende Michael Glowalla bedankte sich für die geleistete Arbeit, das Engagement und die aktive Teilnahme bei den vielen Veranstaltungen. Durch 30 neue Mitglieder ist die Kolpingsfamilie auf 362 gewachsen. Martin Lehmann, Beisitzer Sport, berichtete über die Tischtennis-Saison.

Er übernahm die Organisation eines offenen Tischtennistrainings in der Hennener Grundschule, das donnerstags um 19 Uhr sehr gut angenommen wird. Über die Arbeit der Kolpingjugend berichtete Jan-Niklas Dittert. Ein Highlight war neben dem Karneval das Pfingstzeltlager in Haltern am See. Information zum nächsten Zeltlager gibt unter www.kolping-hennen.de.