Kalthof. Während Lidl noch in der „finalen Planungsphase“ ist, zieht die Mühlen-Apotheke in die ehemalige Sparkasse. Platz für einen Bäcker wäre dort auch.

„Kleines Kalthof-Center“ an der Leckingser Straße?

Mit dem in wenigen Wochen anstehenden Umzug der Mühlen-Apotheke in die ehemaligen Räumlichkeiten der Sparkassen-Zweigstelle ist die Arzneimittelversorgung der Kalthofer gesichert. Wie groß die Nahversorgungslücke bis zur Eröffnung des neuen Lidl-Marktes an der Refflingser Straße sein wird, ist momentan immer noch unklar.

Es ist dem Vernehmen nach aber davon auszugehen, dass der Discounter sich das nächste Weihnachtsgeschäft wohl nicht entgehen lassen möchte und deswegen nach dem Abriss eines Teils des Kalthof-Centers und dem Neubau voraussichtlich im November, spätestens Anfang Dezember eröffnen wird. Der Mix-Markt wird indes im Laufe des Februars und damit ein wenig später als geplant an seinen neuen Standort an der Giesestraße in der Iserlohner Heide umziehen. Wann die Filiale der Bäckerei Kamp schließt, steht noch nicht fest.

Aldi-Markt schließt in der letzten März-Woche

Erst wenn die derzeitige „finale Planungsphase“ abgeschlossen sei, werde man die Öffentlichkeit umfassend informieren, sagte derweil eine Sprecherin aus der Lidl-Zentrale in Neckarsulm am Freitagvormittag und bat um Verständnis, den umfangreichen Fragenkatalog der Heimatzeitung zu dem Neubauvorhaben und zur zeitlichen Planung erst beantworten zu können und zu wollen, wenn alles in trockenen Tüchern sei. So blieb am Freitag auch ungeklärt, ob nicht möglicherweise doch bei etwaigen zeitlichen Verzögerungen die Duldungsvereinbarung für den Aldi-Markt über den 31. März hinaus noch einmal verlängert werden könnte. Aktuell geht die Aldi Nord-Zentrale in Essen aber davon aus, dass das Gebäude am 31. März geräumt übergeben werden muss. „Eine weitere Verlängerung der Duldungsvereinbarung ist nach Aussage des neuen Eigentümers nicht möglich“, teilte Aldi-Sprecher Dr. Axel vom Schemm auf Anfrage der Heimatzeitung mit. Deswegen werde man den Aldi-Markt in der 13. Kalenderwoche (23. bis 28. März) schließen. „Den genauen Termin des letzten Öffnungstages werden wir am Markt kommunizieren.“

Zu dem Zeitpunkt wird indes die Mühlen-Apotheke bereits an ihrem neuen Standort an der Leckingser Straße 198 geöffnet sein. „Wir müssen auf jeden Fall vor dem 16. März einen ordnungsgemäßen Apotheken-Betrieb mitsamt Rezeptur und Labor in unseren neuen Räumlichkeiten sicherstellen“, erklärte Apotheker Peter Gollasch. Denn an dem Tag würden die Fachleute der Firma BD Rowa anrücken, um den Kommissionierautomaten für die Arzneimittel im Kalthof-Center ab- und in der neuen Apotheke aufzubauen. Deswegen wird Gollasch zusammen mit seinem zehnköpfigen Team aus Voll- und Teilzeit-Kräften auch voraussichtlich am 29. Februar/1. März oder spätestens dem darauffolgenden Wochenende den Umzug mit dem Warenbestand und allem anderen, was erst einmal für den Betrieb benötigt wird, stemmen.

Auch für eine Bäckerei samt Café wäre noch Platz

Bis dahin sind in den Räumen aber noch Umbauten erforderlich. Die Sparkasse hat nach der Umwandlung der Kalthofer Zweigstelle im Februar 2019 und dem Verkauf des Gebäudes einen langfristigen Mietvertrag mit dem neuen Eigentümer geschlossen, damit auch künftig dort die SB-Geschäftsstelle mit den Geldautomaten und den Girokonto-Service-Terminals beheimatet ist. Die künftige Kombination mit der Apotheke in einem Gebäude gefällt dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Christoph Krämer: „Wie ein kleines Kalthof-Center.“ Und das eventuell auch mit einer Bäckerei samt Café: Peter Gollasch kann sich jedenfalls gut vorstellen, dass der Bereich rechts vom Haupteingang für den Zweck genutzt wird. „Für die Bäckerei würden dort 90 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Wir haben dann immer noch 180 Quadratmeter für die Apotheke, bisher hatten wir 110 Quadratmeter an der Refflingser Straße.“