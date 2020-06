Kirchenkreis Iserlohn: Espelöer bleibt Superintendentin

Iserlohn. Kreissynode im Umlaufverfahren: Martina Espelöer ist mit über 90 Prozent Zustimmung für weitere acht Jahre im Amt bestätigt worden.

Der Rahmen ungewohnt, das Ergebnis deutlich: Martina Espelöer, Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Iserlohn, ist für weitere acht Jahre in ihrem Amt bestätigt worden. Ende Mai wurde im Rahmen der Kreissynode gewählt, die diesmal wegen der Corona-Pandemie nicht als Präsenzveranstaltung, sondern im Umlaufverfahren stattfand. Mit mehr als 90 Prozent der Stimmen wurde Martina Espelöer im Rahmen einer schriftlichen Stimmabgabe wiedergewählt.

„Es ist wunderschön, ich freue mich“, sagte Martina Espelöer am Donnerstag, dem Tag nach der internen Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Auch die weiteren Mitglieder des Kreissynodalvorstandes wurden in dem gleichen Rahmen wiedergewählt, wie es zuvor der Nominierungsausschuss vorgeschlagen hatte. „Es ist schon aufregend, das nicht in einer Präsenzveranstaltung machen zu können“, blickt die 58-jährige Theologin und Diplom-Sozialpädagogin zurück, die im Vorfeld der Abstimmung eine Fragerunde im Rahmen einer Videokonferenz abgehalten hatte, die aber schlussendlich nur zurückhaltend genutzt worden sei.

Die Synode im Umlaufverfahren hatte die Evangelische Kirche von Westfalen im Rahmen eines „praktischen Konsenses“ ermöglicht und damit die rechtliche Grundlage für dieses Vorgehen geschaffen. Im Kirchenkreis habe es angesichts der Situation eine Beratung gegeben, welche Themen jetzt und welche später in der Herbstsynode, die dann möglicherweise wieder als Präsenzveranstaltung stattfinden könne, behandelt werden sollte. Es habe deshalb eine Trennung zwischen den „klaren“ Themen, bei denen im Kirchenkreis Einigkeit bestanden habe, gegeben und den Themen, bei der eine Debatte notwendig sei. Diese sollen nun bei der nächsten Synode behandelt werden, die für den 7. November geplant ist.

Kirche soll sichtbar sein und Orientierung bieten

Zehn Jahre lang hat Martina Espelöer das Amt der Superintendentin bereits inne, zunächst acht Jahre lang nach dem vorzeitigen Wechsel ihre Amtsvorgängers Albert Henz als Theologischer Vizepräsident ins Landeskirchenamt in Bielefeld. 2018 folgte eine Wahl für zwei Jahre, um jetzt wieder zum üblichen achtjährigen Rhythmus zurückkehren zu können. Beim Gespräch rund um die Kreissynode und ihre Wiederwahl hält Martina Espelöer eine aktuelle Positionierung des kirchlichen Standpunktes für sinnvoll. „Kirche ist ein Ort auf dem Berg“, knüpft sie an ein Motto aus der Bergpredigt an und bezieht sich darauf, dass Kirche sichtbar sein und Orientierung geben soll. „Aber auch in den Niederungen als Teil der Welt und solidarisch zu den Menschen mit den Aspekten Diakonie und Mitmenschlichkeit. Das scheint mir doch das Wesentliche zu sein“, erläutert Espelöer ihre Sichtweise. „Auch wenn ich zurückschaue, waren das meine großen Linien, die ich immer verfolgt habe: Wie wird das Wort zur Tat?“ Deshalb wolle sie die Aspekte gottesdienstliches Leben und diakonisches Handeln in Zukunft ganz besonders stärken.

Außerdem betont Espelöer angesichts ihrer Wiederwahl ihre theologische Grundausrichtung, die darauf hinaus ziele, „Versöhnung zu wahren“, wie sie formuliert – bezogen auf die gesellschaftliche, ebenso wie auf politische Sachverhalte und ebenso wie auf seelsorgerische und theologische Fragen. „Wie finden wir Klärung, das offene Wort in großer Wertschätzung? Wie kommen wir gemeinsam auf neue Wege?“

Abseits des Theologischen beschäftigt sich der Kirchenkreis auch mit den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. Martina Espelöer berichtet von Kirchensteuerprognosen, die Verluste zwischen zehn und 25 Prozent aufgezeigt hätten. „Ich möchte das aber in Ruhe angehen und jetzt nicht schon schwarzmalen und in Panik verfallen, sondern schauen, wie es wirklich aussieht“, blickt die Superintendentin voraus. Nach „schönem synodalen Handwerk“ solle dann die Diskussion geführt werden und als Thema bereits jetzt in die Vorbereitungen für Herbstsynode einfließen.

Neben Kirchsteuerfragen soll auch der Betrieb der Kindertageseinrichtungen im Herbst behandelt werden, kündigt Martina Espelöer an. Im Kirchenkreis gibt es derzeit 22 Kindertageseinrichtungen in dessen Trägerschaft. Zur Herbstsynode möchte die Superintendentin Überlegungen vorstellen, solche Einrichtungen in einen größeren Verband zu übergeben, den es ja im Rahmen des Kreiskirchenamtes Sauerland-Hellweg mit den Kirchenkreisen Lüdenscheid-Plettenberg und Soest-Arnsberg bereits gibt. Außerdem werde im Kirchenkreis Iserlohn darüber nachgedacht, die „ausführliche“ Gremienstruktur“ zu reduzieren. „Darüber diskutieren wir auch schon länger“, berichtet Martina Espelöer, die betont, dass es nicht darum gehe, Strukturen zu bedienen, sondern dass die Strukturen den Menschen dienen sollen. „Wir haben derzeit noch 16 synodale Ausschüsse. Und im Herbst wird ein Tableau vorliegen, wo wir schauen: Kriegen wir die sinnvoll, unseren Fragestellungen gemäß, reduziert.“ Dabei solle auch der Gedanke verfolgt werden, dass sich die Pfarrer verstärkt auf pastorale Aufgaben konzentrieren könnten.

Mehreinnahmen zunächst als Rücklage verwenden

Bevor bei der Herbstsynode zu erwartete Verluste bei der Kirchensteuer thematisiert werden, konnte sich die aktuelle Synode noch mit Steuermehreinnahmen für das Jahr 2019 in Höhe von 1,092 Millionen Euro beschäftigen. Diese bis dato noch nicht verteilten Einnahmen, die auf die damals gute Konjunkturlage zurückgehen, werden nun nach der bis Ende 2019 gültigen Finanzsatzung zu etwa fünf Prozent an die Diakonie Mark Ruhr, acht Prozent an die Kreissynodalkasse und der Rest – genau 953.698,66 Euro – an die Kirchengemeinden verteilt, was die Synode aber auch mit dem Hinweis verbunden hatte, diese Mittel in der Ausgleichsrücklage zu belassen, um den zu erwarteten Rückgang zumindest teilweise abfedern zu können.