Iserlohn. Die Versöhnungs-Gemeinde vermisst christliche Symbole auf dem Weihnachtsmarkt und lädt zum alternativen Programm in der Reformierten Kirche ein.

Kirchenasyl für die Krippe

Die Engel, die die Ankunft des Herrn verkünden, der Stern der den Weg weist, und natürlich das Jesuskind in der Krippe – es mangelt nicht an weihnachtlichen Symbolen, die auf das Wunder der Weihnacht, auf den christlichen Ursprung des Festes und darauf verweisen, worum es an Weihnachten eigentlich geht. Allein: Auf dem Iserlohner Weihnachtsmarkt sucht man diese Symbole vergebens.

Schon im Oktober, als in unserer Zeitung die ersten Pläne für das neue Weihnachtsmarktkonzept mit neuer Beleuchtung (ohne Sterne) und neuer Ausrichtung (ohne Krippe) veröffentlicht wurden, gab es verständnislose Reaktionen darüber, dass so viel vom Sinn der Weihnacht verloren geht. Die Reaktion aus dem Stadtmarketing, dass es doch mit Tannenbaum und Rentier noch reichlich christliche Weihnachts-Symbole gebe, sorgt in kirchennahen Kreisen immer noch für Staunen.

Denn darum geht es natürlich auch der Kirche: Rentier statt Krippe – das ist nicht die Entwicklung, die in der evangelischen Innenstadtgemeinde begrüßt wird. Mirjam Ellermann, Pfarrerin der Versöhnungs-Kirchengemeinde, hat das Thema im Presbyterium besprochen, und geschlossen möchte die Gemeinde nun retten, was zu retten ist. Dass direkt vor der Reformierten Kirche ein überlebensgroßes Lichter-Rentier zum Weihnachtseinkauf einlädt, konnte die Gemeinde letztlich verhindern – das Rentier steht nun an der Unnaer Straße. Und im Gespräch mit dem Stadtmarketing konnte die Gemeinde auch erreichen, dass die große Krippe, die bis letztes Jahr als Bühne am Alten Rathausplatz diente, nicht eingemottet wird, sondern in der Reformierten Kirche erhalten bleibt.

„Es geht uns nicht darum, gegen das neue Konzept anzukämpfen“, sagt Mirjam Ellermann. Dass der Iserlohner Weihnachtsmarkt auch in seiner jetzigen Form beliebt ist und sich auch viele weltliche Traditionen an dieses Fest anlagern, sei ohnehin nicht zu ändern. „Es fehlt aber etwas Elementares“, sagt die Pfarrerin. Und es sei sehr deutlich spürbar, dass es viele Menschen gebe, die sich nach einer Rückbesinnung auf den Ursprung des Festes sehnen, darauf, wo das Licht eigentlich herkommt. „Die Krippe im öffentlichen Raum war sehr wertvoll“, sagt Mirjam Ellermann angesichts des Verschwindens der Spuren des Festes. Auch aus ihrer Arbeit als Religionslehrerin weiß sie sehr genau, dass die Krippe gerade auf Kinder ein große Wirkung hat. „Nicht ein Riesenrad, sondern der, der klein und unscheinbar in der Krippe liegt, gibt uns Halt“, bringt sie den Grund dafür auf den Punkt.

Alles, was zum Fest gehört, auf dem Markt aber verloren geht

Momentan steht die große Krippe, die sich im Besitz der Stadt befindet, noch im Parktheater, wo sie auch am Freitag noch benötigt wird. Am Wochenende soll sie dann aber in der Reformierten Kirche aufgebaut werden, und dort – quasi als kleine Ableger des Weihnachtsmarktes – auch möglichst oft und lange öffentlich zugänglich sein. Am Montag hat die Gemeinde die geänderten Öffnungszeiten für die kleine Kirche an der Wermingser Straße beschlossen. Und die Ankunft der Krippe hat in der Gemeinde eine ganz eigene Dynamik ausgelöst. Es soll Vorlesestunden, Konzerte, Singangebote, Andachten und vieles mehr geben (siehe unten) – alles, was zum Fest gehört, was aber in vielen Haushalten und nun auch auf dem Weihnachtsmarkt verloren geht.

Die Reformierte Kirche ist ab dem 1. Dezember bis zum Dreikönigsfest am 6. Januar montags und freitags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 10 bis 12 Uhr und samstags von 11 bis 13 Uhr sowie nachmittags von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

Besondere Veranstaltungen

1. Dezember, 13-17 Uhr: Musikalischer Auftakt mit Ute Springer; 17 Uhr: Andacht

3. Dezember, 16 Uhr: Vorlesen für Groß und Klein mit Mirjam Ellermann, 18 Uhr: Andacht

4. Dezember, 12 Uhr: Andacht

5. Dezember, 18 Uhr: Andacht

7. Dezember, 11 bis 13 Uhr: Kreativangebot für Kinder

8. Dezember, 16 bis 19 Uhr: Singen mit Ernst W. Klar

10. Dezember, 16 Uhr: Vorlesen für Jung und Alt mit Dörte Knoch; 18 Uhr: Andacht

11. Dezember, 12 Uhr: Andacht

12. Dezember, ab 15 Uhr: die Weihnachtsparade macht Station; 18 Uhr Andacht

14. Dezember, 17 Uhr: Konzert Waldstadtchor

17. Dezember, 16 Uhr: Vorlesen für Jung und Alt mit Dörte Knoch, 18 Uhr Andacht

19. Dezember, 18 Uhr Andacht

21. Dezember, 11 bis 14 Uhr: Weihnachtslieder-Singen mit Hanns-Peter Springer

22. Dezember, 17 Uhr: Gottesdienst mit Achim Schmitt

Heiligabend, 14.30 Uhr: Krabbel-Weihnacht mit Mirjam Ellermann