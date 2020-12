Kenia-Team lädt in den karitativen Laden

„Durch Corona haben alle ihre diesjährigen Pläne ändern müssen. Wir finden es ganz wichtig, die Partner im Kibagare Good News Centre Freunde trotzdem nicht zu vergessen“, erklärt Sophia Ber­gandt, die Gründerin des Kenia-Teams der St. Aloysius-Kirchengemeinde, das seit 1987 über das Päpstliche Missionswerk der Kinder die Arbeit im Slum von Kibagare in Nairobi mit Patenschaften und Spenden unterstützt. Das Kibagare Good News Centre ist ein Kinderheim im Slumdorf, das im Jahr 1982 von Schwester Martin ASN gegründet wurde.

Für die Kinder ist es eine „Insel der Hoffnung“, wissen die Frauen des Teams, die teilweise mehrfach vor Ort waren. Was zunächst mit einem Ernährungsprogramm begann, weitete sich aus auf den Schulunterricht und medizinische Unterstützung.

Im Rahmen der Patenschaft mit dem Kinderzentrum „Kibagare Good News Centre“ in Nairobi sollen durch Spenden und Verkaufserlöse des Kenia-Teams der St.-Aloysius-Kirchengemeinde Lebensmittelspenden für arme Slumbewohner ermöglicht werden. Foto: Privat

Jetzt war es „eine wunderbare Fügung“, dass Erika Strübli den Kontakt zur Hausbesitzerin herstellten konnte, die dem Team ein leerstehende Ladenlokal an der Laarstraße für die Verkaufsaktion bis Weihnachten zur Verfügung stellt. Denn in der Kirche können die Damen derzeit ja nichts verkaufen. „Und der Weihnachtsmarkt in Barendorf ist auch ausgefallen, wo wir mit dem Verkauf von Gebäck, Marmelade, Waffeln und selbst gemachten Weihnachtssachen das Kibagare Good News Centre immer gut unterstützen konnten.“

Weihnachtsschmuck-Verkauf für Kinderzentrum im Slum

Die Gruppe hilft dem Kinderzentrum in Nairobi seit über drei Jahrzehnten mit dem Verkauf von dekorativem Weihnachts-, Oster- und Herbstschmuck und dazu passenden Karten, Kerzen und selbst gebackenen Plätzchen und Stollen.

Das kreative Kenia-Team öffnet dazu ab heute mittwochs und samstags in der Adventszeit seinen Laden an der Laarstraße 11 jeweils von 10 bis 13 Uhr. „Wir halten uns auch an die Corona-Auflagen, wechseln uns in Zweierteams ab. Wir bieten selbst gemachte Kerzen, Krippen, Karten und Kunsthandwerk“, sagt Gaby Kaiser. Die aus Bananenblättern selbst gefertigten Weihnachtskarten aus Kenia gehören zu den besonderes exotischen Sachen. Ihr Credo stammt von einem afrikanischen Sprichwort: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Schritte tun, können sie das Angesicht der Welt verändern.“ Sophia Bergandt, Anneliese Westebbe, Gaby Kaiser, Heidi Scheele, Anne Böhmer, Anne Küchler, Martina Brüning und Helene Jochheim waren bereits vor Ort und haben die Arbeit im Slum begleitet. Sie haben die Not und Armut der Menschen erlebt und dass vielfältige Hilfe gebraucht wird. Helene Jochheim berichtet von den starken Eindrücken bei der Lebensmittelausgabe, bei der 1700 Personen in Reih und Glied standen, um die Tüten abzuholen.

Ehemalige Entwicklungshelferinnen spenden für Lebensmittel

„Unser Anliegen ist es, den Leuten zu helfen, die kaum Unterstützung von ihrem Land bekommen“, sagt Helene Jochheim. Sophia Bergandt dankt ihr für die finanzielle Unterstützung der Arbeit, die sie aus der Auflösung eines privaten Entwicklungshilfefonds beigesteuert hat. „Wir haben in der Entwicklungshilfe gearbeitet, bekommen unsere Rente und sind mittlerweile alle über 80. Wir haben unsere bestehende Kasse aufgelöst. Es ist eine schöne Summe, die jetzt dieser Arbeit zugute kommen soll.“ Schwester Emmah, Leiterin des Kinderzentrums, schickte ihr neue Fotos, die die Ausgabe von Lebensmitteltüten dokumentieren. In Corona-Zeiten ist die Schule geschlossen. Aber die Armen kommen trotzdem zum Kinderzentrum und holen für sich und ihre Familien Lebensmittel – unter ihnen auch Menschen, die an Corona oder HIV erkrankt sind.