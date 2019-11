Jusos Iserlohn wählen Nico Chrupalla zum neuen Vorsitzenden

Die Jusos Iserlohn haben einen neuen Vorstand gewählt. Der seit vier Jahren amtierende 1. Vorsitzende Willi Berlinski erklärte auf der Jahreshauptversammlung der SPD-Jugendorganisation im IGW-Bürgerraum, nicht erneut für den Vorstand zu kandidieren und schlug seinen Stellvertreter Nico Chrupalla als Nachfolger vor.

Der 31-jährige Letmather konnte daraufhin das Vertrauen von sieben der neun anwesenden stimmberechtigten Jungsozialisten für sich gewinnen, zwei stimmten dagegen. In Ermangelung weiterer Vorschläge war Nico Chrupalla ohne Gegenkandidaten angetreten. Als Stellvertreter wurden die 24-jährige Mathematikstudentin Annika Müller aus Iserlohn im Amt bestätigt und der 18-jährige Schüler Simon Block aus Sümmern neu gewählt. Auf Annika Müller entfielen bei der Listenwahl sechs Stimmen, Simon Block erhielt sieben, eine war ungültig. Willi Berlinski engagiert sich als Beisitzer weiter bei den Jusos, für seinen Rückzug aus der Vorstandsarbeit nannte er auch private Gründe.

Neuer Juso-Vorsitzender will eigene Akzente setzen

Die anwesenden Genossen würdigten Berlinskis Engagement, allen voran sein Nachfolger und der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Clemens Bien. Nico Chrupalla nannte mit Blick auf die nun anstehenden Projekte die Unterstützung der Mutterpartei im Kommunalwahlkampf und die nächste Auflage des Bandcontests im Letmather Saalbau. Unter seiner Ägide wolle er auch „eigene Akzente setzen“, kündigte er an.

Willi Berlinski verlas zuvor den Jahresbericht und bedauerte einen Rückgang der Mitgliederzahl von 55 auf 42, von denen vier altersbedingt aus der Jugendorganisation ausgeschieden seien. Bei den zurückliegenden Projekten sprach er von einer positiven Bilanz und zog dafür unter anderem die 250 Gäste beim Bandcontest heran – für die nächste Auflage am 21. März läuft die Bewerbungsphase. Am Mittwoch wollen die Jusos die Kundgebung gegen Rechts in Letmathe unterstützen.