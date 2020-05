Junges Paar gerät nach Streit mit Polizei aneinander

Iserlohn. Vorfall am Samstagabend

Am Samstag gegen 23.12 Uhr ist es an der Rahmenstraße in Höhe Bahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17- und einer 18-Jährigen gekommen. Beide bekamen sich laut Polizei derart in die Haare, dass der verbale Streit ausartete. Während die Polizei schlichtete, griff die 18-jährige Iserlohnerin einen Polizisten an. Ihr 19-jähriger Freund störte und beleidigte die Beamten. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde das Pärchen mit zur Wache genommen. Nun müssen sie sich wegen diverser Straftaten verantworten.