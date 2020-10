Jetzt ist es amtlich – Iserlohner Grüne haben sich vertragen

Iserlohn. Die acht Ratsvertreter der Iserlohner Grünen haben sich tatsächlich doch noch zu einer Fraktion zusammengeschlossen. Dabei half ein Mediator.

Auf ihrer konstituierenden Sitzung haben sich die acht gewählten Ratsvertreter von Bündnis 90/Die Grünen am Montagabend zu einer gleichnamigen Fraktion zusammengeschlossen. Als erster Vorsitzender wurde John Haberle gewählt, Stellvertreterin ist Ingrid Knaup – zumindest auf dem Papier. „Wir wählen Sprecherin und Sprecher, und die sind aus unserer Sicht gleichberechtigt“, erklärt John Haberle die Gepflogenheiten der Partei. Die übrigen sechs Fraktionsmitglieder sind der frühere Bürgermeisterkandidat Martin Isbruch, Elisabeth Szkudlapski, Sylvia Olbrich, Marcus Tillmann sowie die beiden Nachwuchs-Grünen Christian ­Kiangala und Nancy Schmidt.

Einstimmig seien die Wahlen für den Fraktionsvorsitz nicht verlaufen, aber in beiden Fällen „mit deutlicher Mehrheit“, so Haberle. Damit haben sich die Grünen zusammengerauft, nachdem persönliche Unstimmigkeiten zwischen Knaup und Haberle einerseits sowie Tillmann und Olbrich andererseits nach der Wahl beinahe die Aufsplittung in zwei Fraktionen provoziert hatte (wir berichteten).

„Wir haben uns wiedergefunden“, versichert John Haberle. Dazu sei zwischenzeitlich ein ausgebildeter Mediator vom Landesverband hinzugezogen worden: „Wir haben eine sehr lange, aber auch ergiebige Aussprache geführt.“ Am Ende hätten sich alle Beteiligten bereit erklärt, zum Erreichen gemeinsamer politischer Ziele und mit Blick auf die Außenwirkung persönliche Differenzen hinten anzustellen. Interne Debatten seien zwar ein Markenzeichen der Grünen, aber man müsse auch mal „Fünfe gerade sein lassen können, auch wenn einem etwas nicht passt.“ Ingrid Knaup und er selbst seien zuversichtlich, dass man in der neuen Fraktion gut zusammenarbeiten werde: „Nach innen wie nach außen.“