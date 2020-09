Je eine Neuinfektion in Iserlohn und Hemer

Iserlohn/Kreis. Der Märkische Kreis teilt die aktuellen Coronazahlen mit.

Das Kreisgesundheitsamt meldet 13 Neuinfektionen vom Wochenende und 177 Kontaktpersonen mehr als noch am Freitag. Halver, Herscheid und Nachrodt-Wiblingwerde sind aktuell „coronafrei“. Nach dem Wochenende meldet das Gesundheitsamt 13 Neuinfektionen. Vier davon in Lüdenscheid. In Kierspe und Menden wurden zwei Coronafälle labor-technisch bestätigt. In Hemer, Iserlohn, Meinerzhagen, Neuenrade und Plettenberg notierte der Kreis je eine neue Infektion.

Über das Wochenende ermittelte das Kreisgesundheitsamt 177 weitere Kontaktpersonen der Kategorie 1 – sie hatten direkten Kontakt zu einer infizierten Person und stehen deshalb unter Quarantäne. Den größten Zuwachs verzeichnet Plettenberg mit 49 neuen Kontaktpersonen. Aufgrund eines Positivfalls in einer Kita zählen zwei Mitarbeitendr und 56 Kinder als Kontaktpersonen. Das Gesundheitsamt veranlasst hier Coronatests. Auch an einer Schule in Halver ist durch einen positiven Befund bei einer Schülerin eine Klasse betroffen. Aktuell werden die Kontaktpersonen ermittelt.

Seit Freitag sind acht Personen wieder genesen. Sie haben eine zweiwöchige Quarantäne hinter sich und sind mindestens seit 48 Stunden frei von typischen Symptomen des neuartigen Coronavirus. Am Montag testeten die Gesundheitsdienste 35 Personen an einer Balver Schule. Die Tests der vergangenen Woche in Schulen und Kitas sind bisher alle negativ ausgefallen Die Ergebnisse einer Schule in Schalksmühle stehen noch aus. Dort wurden am Samstag 52 Schülerinnen und Schüler getestet. Die wichtigsten Informationen und Hilfestellungen finden sich auf der Internetseite des Kreises: www.maerkischer-kreis.de. Reiserückkehrer aus Risikogebieten finden dort auch ein Online-Formular zur verpflichtenden Meldung bei der Gesundheitsbehörde.

In Iserlohn gibt es Stand Montag fünf Infizierte, 233 Gesunde, 114 Kontaktpersonen und fünf Tote, in Hemer gibt es zwei Infizierte, 73 Gesunde, 77 Kontaktpersonen und einen Toten. In Menden sind es zehn Infizierte, 125 Gesunde, 56 Kontaktpersonen und zehn Tote.