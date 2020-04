Iserlohnerin näht Mundschutzmasken für den guten Zweck

Iserlohn. Die 11-jährige Lotte Dietrich verkauft ihre selbstgenähten Mundschutzmasken. Das Geld möchte sie dem Förderverein für die Neuropädiatrie spenden.

Auf dem Schreibtisch in Lotte Dietrichs Zimmer steht sie: die Nähmaschine, die sich die Elfjährige sehnlichst zu Weihnachten gewünscht hatte. Daneben eine Kiste mit Stoffresten, die sich in diesen Tagen schnell aufbrauchen. Denn die 11-Jährige hat es sich zum Ziel gemacht, in der aktuellen Coronakrise Mundschutze zu nähen und an Menschen weiterzugeben, die einen brauchen.

„Ich habe im Fernsehen leider so einen traurigen Bericht gesehen, dass es keine Atemschutzmasken oder Einmalmundschutze gibt. Und dann habe ich mir gedacht, dass man das auch aus Stoff machen kann, und hab dann angefangen, mal so ein, zwei zu nähen“, erzählt Lotte über ihre Beweggründe. Schnell und intensiv beschäftigte sie sich mit dem Thema und suchte im Internet nach Anleitungen.

Lottes Mundschutz-Ideeverbreitet sich über Whatsapp

Da es viele unterschiedliche Varianten gab, probierte Lotte ein wenig herum und entwickelte ihre ganz eigene Technik. Nähen gelernt hat die Schülerin des Märkischen Gymnasiums übrigens vor zwei Jahren in einem Nähkurs. Zunächst hat sie die Mundschutze für ihre Familie genäht. Begeistert teilte Mutter Heike Dietrich-Fackler ein Bild von den Mundschutzen in ihrem Whatsapp-Status – dass sich die Nachricht von Lottes selbst hergestellten Atemschutzmasken wie ein Lauffeuer verbreiten würde, hätte zu diesem Zeitpunkt wohl niemand gedacht.

Iserlohnerin Lotte Dietrich: Mundschutz-Tutorial Iserlohnerin Lotte Dietrich- Mundschutz-Tutorial

Dirk Heise, ein Freund, den Heike Dietrich-Fackler seit mehr als 20 Jahren nicht mehr gesehen hatte, hatte auf Whatsapp das Bild gesehen und sich sofort gemeldet. „Er hat gesagt, dass er eine sehr kranke Mutter hat und das tat mir dann auch leid, denn für die gibt es ja auch keine Mundschutze mehr“, berichtet die Elfjährige weiter. Kurzerhand nähte Lotte zwei Mundschutze und warf sie, verpackt mit der Aufschrift „von Dirk“ in den Briefkasten der Mutter, die aufgrund ihrer Krebserkrankung eine Chemotherapie bekommen hatte.

Kurz darauf kam schon der nächste Auftrag: Die Physiotherapie Praxis „Plan B“ fragte an. Und schon nähte Lotte für alle Mitarbeiter der Praxis einen Mundschutz, farblich passend zur Arbeitskleidung. Auch eine Frau aus Unna bestellte gleich fünf Atemschutzmasken für sich und ihre Freundinnen. Mächtig viel Arbeit für eine Elfjährige.

Vierzig Bestellungen an einem einzigen Tag

Und immer mehr Leute fragen Lotte nach einem Mundschutz, allein am vergangenen Freitag erhielt sie 40 Anfragen. „So viele kann die Lotte gar nicht alleine nähen“, sagt Mutter Heike Dietrich-Fackler. Denn für eine einzige Maske braucht die Elfjährige eine gute Dreiviertelstunde. Pro Tag schafft sie es, zwei bis drei herzustellen, denn die Hausaufgaben für die Schule muss sie schließlich auch noch machen, und die Übungsstunden am Klavier möchte sie auch nicht vernachlässigen.

Viele Bestellungen bedeuten aber auch, dass viel Stoff benötigt wird, der aktuell schwer einzukaufen ist. „Ich habe dann herumgefragt, wer noch Stoffreste für Lotte übrig hat“, erzählt Heike Dietrich-Fackler, woraufhin einige Tüten an Stoffresten an Lotte gespendet wurden. Auf der Suche ist die Elfjährige immer und freut sich, wenn Leute ihr Stoffe überlassen. Auch Schrägband besitzt sie keines, das stellt sie aufwendig selbst her. Durch die gespendeten Stoffreste besitzen die Mundschutzmasken die unterschiedlichsten Muster – vom konservativen Muster für die eigene Oma bis knallig-bunt ist alles dabei.

Die Atemschutzmasken verkauft Lotte für acht Euro das Stück. Durch die zahlreichen Bestellungen ist dadurch auch einiges an Geld zusammengekommen, das die Elfjährige für einen guten Zweck verwenden möchte. „Das Geld möchte ich an den Förderverein für die Neuropädiatrie und Sozialpädiatrie am Bethanienkrankenhaus spenden“, erzählt sie. Ihr Vater Stephan Dietrich sitzt im Vorstand des Fördervereins, daher weiß die Elfjährige, dass das Geld dort immer gebraucht wird, unter anderem für neue Spielsachen für die dort behandelten Kinder.

Lotte Dietrich würde sich freuen, wenn auch weitere Kinder sich dem Projekt anschließen würden. „Ich möchte Leute darum bitten, die jetzt zuhause sitzen und eine Nähmaschine besitzen oder so nähen können, dass die dann auch den Leuten helfen, die keinen Mundschutz haben, aber einen brauchen, auch für Arztpraxen oder Altenheime“, sagt sie.