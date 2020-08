Iserlohner „Stadtpicknick“ wird in den Herbst verschoben

Iserlohn. Das für den 15. August geplante „Stadtpicknick“ wird abgesagt, derzeit wird nach einem neuen Termin im Herbst gesucht.

Anspruchsvolle Veranstaltungen, Lebensfreude und Genuss für die Sinne – geht das in Corona-Zeiten überhaupt? Live Project und das Stadtmarketing schildern in einer Pressemitteilung, wie sie die eingangs gestellte Frage beantworten und die Reihe „Wald | Stadt | Sommer 2020“ ins Leben gerufen haben als Alternative zu den beliebten, aber unter Corona-Bedingungen nicht realisierbaren Iserlohner Sommernächten. Im Stadtmarketing-Beirat, in dem unter anderem alle Fraktionen des Rates vertreten sind, wurde das neue, innerhalb von nur sechs Wochen erarbeitete Konzept begrüßt und eine Umsetzung empfohlen. Nach den ersten Veranstaltungen steht fest: Das hohe Engagement wird vom Publikum belohnt, 1200 Besucher kamen zu den restlos beziehungsweise nahezu ausverkauften Veranstaltungen.

Dass aufgrund einer so kurzen Vorlaufzeit nicht jeder Schuss ein Treffer sein kann, erkennen Stadtmarketing und Live Project hingegen bei der Veranstaltung „Stadtpicknick“, die in Kooperation mit der Werbegemeinschaft Iserlohn am Samstag, 15. August, stattfinden sollte. In den letzten Wochen habe Live Project intensiv daran gearbeitet, ein buntes Programm aus Musikgruppen, Gauklern, Stelzentheater, kulinarischen Angeboten sowie weiteren Aktionen zusammenzustellen. „Bedauerlicherweise jedoch konnten zahlreiche für das Programm eingeplante Iserlohner Akteure aufgrund der Urlaubszeit ihre Teilnahme nicht einrichten. Parallel hierzu musste die Werbegemeinschaft feststellen, dass auch einige Einzelhändler ihre Teilnahme aufgrund der Urlaubszeit und des damit einhergehenden Personalmangels nicht realisieren konnten“, heißt es in der Mitteilung.

Format sollte Vielfaltder Innenstadt zeigen

„Wir wollen mit dem Stadtpicknick demonstrieren, wie bunt und vielfältig unsere Innenstadt ist. Ohne eine ausreichende Anzahl teilnehmender Händler und heimischer Künstler können wir diesem Anspruch nicht gerecht werden und sagen daher die Veranstaltung ab“, so Stadtmarketing-Leiter Dirk Matthiessen, „da wir aber der festen Überzeugung sind, dass das Stadtpicknick für unsere Innenstadt, den Einzelhandel und die Bürger ein tolles Veranstaltungsformat darstellt, planen wir zum jetzigen Zeitpunkt die Verlegung in den Herbst“. Gespräche liefen bereits.