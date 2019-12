Iserlohner Stadtmauer: 3500 Blumenzwiebeln in zehn Minuten

Die zwei großen Lkw mit niederländischen Kennzeichen, die am Freitagmorgen am Rande des Fritz-Kühn-Platzes abgestellt sind, scheinen am Ende für den Einsatz in Iserlohn etwas überdimensioniert. Doch Theo de Vries und sein Kollege Pieter Heemskerk, die noch schnell den letzten Auftrag der Woche erledigen wollen, hatten zuvor andere Aufträge in Deuschland abgearbeitet, kommen nach einer Übernachtung in Beckum von einem Großauftrag in Braunschweig ins Sauerland.

In Iserlohn haben sie Premiere: Kurz bevor sie die Wochenend-Heimreise ins südholländische Lisse antreten, werden sie am Fritz-Kühn-Platz auf der Wiese unterhalb der Stadtmauer noch 3500 Blumenzwiebeln der Mischung mit dem Namen „Crailsheim“ in den Boden bringen – keine große Sache, eher Kleinkram für die beiden, denn sie pflanzen die Zwiebeln maschinell mit einem Spezialanhänger, der von einem Minitraktor gezogen wird. Vorbesprechung, Ortsbegehung, zehn Minuten Pflanzeinsatz, dann ist schon alles vorbei.

Eckehard Schröder, Meister beim Stadtbetrieb (li.), und Vorstand Axel Raue blättern im Katalog des Fachbetriebes. Foto: Michael May / IKZ

Das Ergebnis wird vermutlich ab März zu bewundern sein. „Unser Plan ist jetzt einfach, die Stadt ein bisschen bunter zu machen“, sagt Eckehard Schröder, Meister im Bereich Stadtbildpflege, Grünflächen, Parkanlagen, Spielplätze und Sportstätten beim Stadtbetrieb Iserlohn/ Hemer (SIH) und zeigt den Katalog des niederländischen Unternehmens Lubbe Lisse, der die angebotene Vielfalt der Blumenzwiebeln in allen möglichen Farben dokumentiert. „Crailsheim“ mit Krokussen und Milchsternen blüht blau und soll im Frühjahr als „blaues Band“ mit den Staudenpflanzungen und den Wasserflächen auf dem Platz harmonieren, erklärt Schröder.

Raue will neue Gedanken im Verwaltungsrat vorstellen

SIH-Chef Axel Raue wirft das Motto „Iserlohn blüht auf“ in die Runde. Er hatte diese personal- und zeitsparende Methode, die in Iserlohn erstmals zum Einsatz kommt, an seinem früheren Arbeitsplatz in Osnabrück kennengelernt. Es ist ein Versuch, der möglicherweise in größerem Maßstab eine Fortsetzung bekommen soll. Die Maßnahme ist mit den Verantwortlichen bei der Stadt, also dem Auftraggeber des SIH abgestimmt. Raue will dem Verwaltungsrat in der nächsten Sitzung weitere Überlegungen vortragen, wie Iserlohn insgesamt per Anpflanzungen und Grünpflege mehr Aufenthaltsqualität erhalten könne. „Ein weicher Standortfaktor“, wie er betont.

Das erst im Frühjahr „blaue Band“ an der Stadtmauer wird noch in diesem Jahr durch zwei weitere Projekte ergänzt, die allerdings ganz konventionell von Hand gepflanzt werden, weil der Maschineneinsatz an diesen Stellen nicht möglich ist. Dabei wird der Kreisverkehr am Stadtbahnhof samt Beeten drumherum bepflanzt. Dort werden Frühjahrsblüher, eine namenlose Mischung aus Krokussen, Wildtulpen und länger blühenden Narzissen in die Erde gebracht, die sogar bis Ende Mai blühen soll.

Der Standort am Stadtbahnhof wurde ausgewählt, weil dort viele Menschen unterwegs sind, darunter viele Besucher von auswärts. Schröder und Raue sind froh, dass bei dieser Gelegenheit auch die dreieckige Rasenfläche pflanztechnisch aufgewertet werden kann, die sich im Besitz der Familie Heutelbeck befindet, die auf die SIH-Idee positiv reagiert hat und die Kosten trägt.

Theo de Vries, der je nach Jahreszeit als Vertreter oder Pflanzfachmann für das Unternehmen Lubbe Lisse unterwegs ist, hofft natürlich auf Folgeaufträge aus Iserlohn mit der maschinellen Pflanzmethode. Axel Raue und Eckehard Schröder haben schon einige Ideen entwickelt. Vielleicht kommen da auch wieder Theo und die Maschine zum Einsatz.