Iserlohner Sängerin Mary veröffentlicht neue Single „Clouds“

Iserlohn. Nach „My Own“ folgt die nächste Single der Iserlohnerin Mary. Wegen der Corona-Beschränkungen war die Arbeit an dem Song gar nicht so einfach.

Wolken ziehen auf – zumindest könnte man das mit Blick auf die Seiten in den Sozialen Medien der Iserlohner Sängerin Mary meinen. Seit einigen Tagen tauchen immer wieder Bilder und mit Beats hinterlegte Videos auf den Kanälen der Sängerin auf. Heute wurde das Geheimnis dann gelüftet: Die nächste Single „Clouds“ ist nach mehreren Monaten der Arbeit jetzt endlich zu hören. Und Wolken dürfen auf dem Cover natürlich nicht fehlen.

„Eigentlich sollte der Song etwa acht Wochen nach ,My Own’ erscheinen“, denkt Mary, die eigentlich Marie Rauch heißt, an die Veröffentlichung ihrer ersten Single im Juli zurück. Doch dann kam, wie so oft in diesem Jahr, Corona dazwischen, erzählt die Studentin: „Der ganze Flow geht verloren, dabei will ich einfach nur Mucke machen.“

Idee zu „Clouds“ entsteht an einem bewölkten Tag im August

Die Idee für „Clouds“ kam ihr dabei schon Ende August. „Irgendwie war ich nicht so gut drauf, hab das Haus geputzt und aus dem Fenster geschaut – das bewölkte Wetter passte einfach perfekt zu meiner Stimmung“, erinnert sich Mary. Dabei hörte sie Musik, ein Beat blieb hängen, und den Refrain hatte sie melodisch direkt im Kopf. Ein Freund aus dem Studium rekonstruierte den Beat, verbesserte ihn sogar noch, meint Mary. Das Endprodukt: ein Song, der R’n’B, Trap und House-Elemente widerspiegelt, und eben auch perfekt die Stimmung des Tages, an dem Mary die Idee zu „Clouds“ hatte. „Wovon der Song dann handelt, muss jeder beim Anhören für sich selbst entscheiden“, meint Mary mit einem Augenzwinkern. Ihr ist wichtig, dass jeder für sich selbst die Bedeutung hinter dem Song entdeckt.

Für sie aber ist „Clouds“ ein Abbild der aktuellen Zeit: Jeder habe sich wohl aufgrund der Corona-Beschränkungen schon mal einsam oder bedrückt gefühlt und sich gefragt, wie er oder sie jetzt weitermachen soll. „Das ist das Gefühl des Songs“, so Mary.

Corona-Beschränkungen erschweren die kreative Zusammenarbeit

Coronamäßig sei es natürlich momentan schwierig, die Zukunft zu planen. Auch ihr Studium der populären Musik ist momentan anders als sonst. Aber auch die kreative Zusammenarbeit kommt ins Stocken. Trotzdem hat sich für 2021 die Veröffentlichung einer EP vorgenommen – mit richtigem thematischen Faden. Die Arbeit läuft bereits. Außerdem arbeitet sie mit anderen Künstlern zusammen, in zwei Wochen erscheint sie beispielsweise als Feature-Gast im neuen Song eines befreundeten Musikers.

„Clouds“ ist ab heute auf allen Streamingportalen abrufbar. Einblicke gibt außerdem auf Instagram unter „marymusic“