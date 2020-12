Iserlohner Quartier „HANSEeins“ entsteht als Holzrahmenbau

Das nasskalte Wetter lässt sich gedanklich so gar nicht zusammenbringen mit den „Perspektiven“, den architektonischen Illustrationen, die Daria Balk, Architektin und Projektleiterin bei der Iserlohner gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft (IGW) beim Ortstermin in Händen hält. Die Grafiken vermitteln einen Eindruck, wie das Projekt namens „HANSEeins“, das auf dem ehemaligen Hänsel-Textil-Gelände an der Hansaallee entstehen soll, am Ende aussehen soll – mit blauem Himmel, möblierten Balkonen, grünen Bäumen und Sträuchern sowie einem belebten Innenhof. Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen. „Beim Zeitplan ist es so vorgesehen, dass wir fast täglich den Bauantrag stellen werden“, erklärt IGW-Chef Olaf Pestl, der zum Pressegespräch die Architekten mitgebracht hat, die das nächste große IGW-Projekt, das umgesetzt wird, geplant haben und betreuen werden: Claudia Engler und Christian Christiansen vom Büro CEP Architekten aus Lünen, die für das Iserlohner Wohnungsunternehmen bereits das Service-Wohnen in Kalthof und aktuell den Umbau des Hansahauses betreut haben.

Lastverteilerplatte auf dem früheren Hänsel-Keller

Das Büro- und Geschäftshaus, in das auch die Verwaltung der IGW einziehen wird, verläuft entlang der Teutoburger Straße. Die Adresse Hansaallee 1 stand Pate für den Namen „HANSEeins“. Foto: CEP ARCHITEKTEN / IKZ

Den Baubeginn kündigt Pestl, vorbehaltlich der noch zu erteilenden Genehmigung, für Mitte bis Ende Februar 2021 an. Zusätzliche Gründungen für die geplanten Gebäude müssen erstellt werden. Das frühere Untergeschoss der Textilfabrik Hänsel wird wie bereits berichtet zur Tiefgarage umgestaltet, muss dazu aber in Teilen ergänzt werden, weil die Gebäude über die bisherigen Umrisse hinausreichen werden. Auf deren Decke wird noch eine massive „Lastverteilerplatte“ aufgebracht, dann geht es weiter mit den Treppenhäusern, die in Betonbauweise errichtet werden. Der „Rest“ geschieht in Holzbauweise und benötigt, so Pestl, vermutlich ab Juli ein „kurzes Zeitfenster“. Die vor zwei Jahren geänderte Landesbauordnung macht es möglich, dass nun größere Gebäude aus Holz errichtet werden können, wie Architektin Claudia Engler erklärt. Und Pestl spricht davon, dass schon geraume Zeit bei der IGW der Wunsch bestanden habe, neue Gebäude in Holzbauweise zu errichten. Architekt Christiansen ist überzeugt: „Das wird sich in den nächsten Jahren durchsetzen.“

Bäckerei, Apotheke und Arztpraxen ziehen mit ein

Bis zu sechs oder sieben Geschosse könne man heute problemlos in Holz erreichten, erklärt Pestl. Beim Projekt „HANSAeins“ – der Name wurde intern erarbeitet und im Anklang an die Hansaallee ausgewählt – sind es genau vier: Erdgeschoss plus drei Obergeschosse, sowohl bei den beiden Wohngebäuden wie auch beim Büro- und Geschäftshaus, in das die IGW mitsamt der Tochter Stadtprojekt auch selbst einziehen wird. Die IGW wird rund 1000 der insgesamt 3900 Quadratmeter Gesamtfläche des Hauses nutzen. An der Ecke zur Hansaallee wird eine Bäckerei eröffnen, außerdem ziehen eine Apotheke und Arztpraxen ins Haus. Zwei Flächen von rund 350 und 190 Quadratmetern stehen laut Pestl noch zur Vermarktung an.

So wird das Mehrfamilienhaus mit 20 öffentlich geförderten Wohnungen entlang der Hansaallee aussehen. Foto: CEP ARCHITEKTEN / IKZ

Kurz hintereinander sollen das Büro- und Geschäftshaus, das Wohngebäude entlang der Hansaallee und schließlich das Wohngebäude im hinteren Grundstücksbereich auf der Tiefgarage mit rund 80 Stellplätzen errichtet werden. In dem vorderen Wohngebäude entstehen mit Mitteln der Wohnungsbauförderung 20 Wohnungen zwischen 45 und 98 Quadratmetern für Interessenten mit Wohnberechtigungsschein in den Einkommensgruppen A und B. Im hinteren Gebäude werden 19 frei finanzierte Wohnungen zwischen 56 und 130 Quadratmetern Fläche gebaut, die oberste Ebene als Staffelgeschoss mit Dachterrassen. Barrierearme Ausstattung mit Aufzügen gehört ohnehin zur Grundausstattung heutiger Neubauten. Ein Innenhof mit Spielfläche verbindet die drei Gebäude, Pest kündigt zudem eine Farbkonzept an, dass die Zusammengehörigkeit der Gebäude unterstreicht und auch mit den weiteren Bauten harmonieren soll, die ein privater Investor etwas zeitversetzt entlang der Pütterstraße errichten will.

Die Holzbauweise wird später kaum zu sehen sein

Die Frage, wann das neue IGW-Quartier fertiggestellt sein wird, lässt Pestl zunächst offen, spricht dann aber von der feierlichen Eröffnung des Büro- und Geschäftsgebäudes, die für den 1. Juni 2022 geplant sei – die Architekten quittieren es mit einem Lächeln. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg. „Das Team der Fachplaner steht“, erklärt der IGW-Chef, nächster Schritt sei die Ausschreibung der Gewerke. Denn während der Hochbau in Holzbauweise vor Ort schnell vonstatten geht, benötigt es einige Monate Vorarbeiten im Werk. Technisch betrachtet entstehen die Häuser in Holzrahmenkonstruktion, die Geschossdecken werden aus 20 Zentimeter starkem Brettschichtholz massiv gebaut. Schallschutztechnisch gebe es keinerlei Einschränkungen, erklärt Architekt Christiansen. Dass die Holzbauarbeiten im weiteren Sinne innerhalb der Region vergeben werden, sei geplant, ebenso, dass das Holz aus der Region kommt.

Dieses dritte Gebäude liegt im rückwärtigen Grundstücksbereich. Ein Innenhof dient als Treffpunkt. Foto: CEP ARCHITEKTEN / IKZ

Der späteren Fassade wird man die Holzbauweise übrigens nicht ansehen, weil zum Schluss Wärmedämmung und Putz aufgetragen werden. Der Ausbau der Wohnungen erfolgt im üblichen Trockenbau – auch hier wird man das Holz nicht zu Gesicht bekommen, vielleicht stellenweise im Büro-Gebäude, um Akzente zu setzen. Für die Akzente an der Fassaden sorgen Fensterbänder und die Fensterteilungen, dazu Balkoneinschnitte, die die Flächen gliedern, erklärt Architektin Claudia Engler. Die moderne Architektur in zentrumsnaher Lage entspricht offensichtlich dem Geschmack der Zeit und den Wohnwünschen der Iserlohner. Denn die ersten Interessenten, berichtet Pestl, hätten sich bei der IGW schon vormerken lassen.