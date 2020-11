Iserlohner Pub ist Thema in britischer Presse

Der Bericht in der Bridlington Free Press: Links zu sehen der „alte“ Pub in England, rechts die Iserlohn-Version an der Oststraße.

Iserlohn. „Prost“ heißt es in einem Bericht der Bridlington Free Press über den Pub, der über das Meer geschwommen ist.

Der Pub, der über das Meer geschwommen ist – so titelte die Heimatzeitung im März dieses Jahres, als Paul Moss erstmals von seinen Plänen berichtete, nach den Sommerferien an der Ecke Oststraße/Karnacksweg eine Gastronomie in typisch britischen Stil eröffnen zu wollen.

Es kam anders. Es kam Corona. Doch die Umbauarbeiten liefen weiter, unter anderem bei Facebook erfreut sich der Pub in spe dennoch bereits einer soliden Fanbasis – ohne dass auch nur ein einziges Bier ausgeschenkt worden ist

Die Tatsache, dass Moss „seinen“ Pub, oder zumindest dessen Interieur sowie die äußere Verkleidung in Containern nach Deutschland verschiffen ließ, blieb natürlich auch der heimischen Presse vor Ort nicht verborgen, die jetzt über den Iserlohner Pub berichtet: „Prost! - eine ehemaliger Bridlington-Kneipe hat als Pub in Deutschland ein neues Leben erhalten“, steht dort auf Englisch in der Bridlington Free Press zu lesen.

Auch Pubinhaber Paul Moss wird zu seinem Vorhaben befragt. Am Dienstag war der Artikel der meistgelesene auf der Homepage der Bridlington Free Press.

Die Antwort aus England folgt prompt und fällt freundlich aus

Die Nachfrage, ob man eine PDF-Datei von dem Artikel veröffentlichen dürfe, wird von den Kollegen aus dem Vereinigten Königreich innerhalb von wenigen Minuten mit einer freundlichen Mail und ein paar Zusatzinformationen beantwortet. „Die New Crown war früher eine beliebte Kneipe mit Fußballmannschaften usw., aber die Trinkgewohnheiten in ganz Großbritannien haben sich geändert, und in den letzten Jahren wurden landesweit etwa elf Kneipen pro Woche geschlossen“, schreibt Phil Hutchinson von der Bridlington Free Press – und zwar auf Deutsch. „Es ist großartig zu sehen, wie der Iserlohn-Pub wiederbelebt wird. Ich hoffe, es geht gut mit den aufgehobenen Einschränkungen“, blickt er in die hoffentlich nahe Zukunft mit weniger strengen Corona-Schutzmaßnahmen.

In dem Gebäude, in dem der Pub in England einst untergebracht war, sind nach einem Umbau inzwischen neun Zwei-Zimmer-Appartements entstanden, so steht es in dem Artikel zu lesen. Auch der Kampf mit den hiesigen Brandschutzbestimmungen wird thematisiert. Nach einem Besuch von Bauamt und Feuerwehr musste nämlich – nicht typisch britisch, dafür typisch Iserlohn – aus Brandschutzgründen die Decke komplett abgerissen werden.

„So etwas gibt es hier nicht, das hat mir immer gefehlt“, hatte Paul Moss im März in der Heimatzeitung seine Beweggründe erklärt, in Iserlohn einen Pub zu eröffnen.