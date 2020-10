Vermisster Jugendlicher gefunden

Iserlohn. Am Montagabend hat die Polizei einen vermissten Jugendlichen gesucht. Gegen 21.30 Uhr wurde er gefunden.

Die Polizei hat seit dem frühen Montagabend einen 16-jährigen Hemeraner in Iserlohn gesucht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Jugendliche am Montagmorgen eigenständig die Wilhelm-Busch-Schule in Hemer mit unbekanntem Ziel verlassen. Er war den ganzen Tag im Iserlohner Stadtgebiet unterwegs. Der Jugendliche war zuletzt in der Zeit zwischen 18.30 und 19 Uhr im Bereich der Iserlohner Innenstadt bei Kaufland am Unnaer Platz gesehen worden. Gegen 21.30 Uhr ist der Hemeraner dann von der Polizei an der Baarstraße gefunden und in die Obhut seiner Familie übergeben worden.