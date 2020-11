Iserlohner MVG-Kundencenter bis Samstag geschlossen

Iserlohn. Die Märkische Verkehrsgesellschaft teilt mit, dass das Kundencenter am Konrad-Adenauer-Ring noch bis Samstag, 21. November, aus betrieblichen Gründen geschlossen bleiben muss.

In der kommenden Woche ist das Kundencenter am Montag, 23. November, und Freitag, 7. November, jeweils von 9 bis 13.30 Uhr und 14.15 bis 17.30 Uhr, und am Samstag, 28. November, von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Die MVG bittet ihre Fahrgäste, die umliegenden Vorverkaufsstellen zu nutzen. Eine Übersicht gibt es unter www.mvg-online.de.