Iserlohner Joblotsen helfen auf dem Weg ins Berufsleben

Eine Erfolgsgeschichte, die 2006 ihren Anfang genommen hatte, stand zwischenzeitlich kurz vor dem Aus. Es geht um die Joblotsen, die unter dem Dach des städtischen Ehrenamtsdienstes „Continue“ junge Menschen auf dem Weg zwischen Schule und Beruf beraten und begleiten.

Zunächst waren die Joblotsen an Real- und sämtlichen Hauptschulen in Iserlohn und Letmathe im Einsatz. „Dann gab es Veränderungen in der Schullandschaft“, blickt Nicole Behlau, hauptamtliche „Continue“-Koordinatorin bei der Stadt Iserlohn, zurück. Zum einen wurden inzwischen mehrere Hauptschulen geschlossen, zum anderen sank die Nachfrage an einigen Realschulen. Gabriele Dudda sagt: „An der Realschule am Hemberg, wo ich 2017 als Joblotse angefangen habe, war der Bedarf nicht mehr so groß, weil die Schüler sehr selbstständig sind und dort ohnehin viel Berufsorientierung läuft.“ So habe das Team beschlossen, sich vom Hemberg zurückzuziehen.

Auf der anderen Seite kam eine Art Hilferuf von Oliver Dege, Leiter der Martin-Luther-Hauptschule, der um Unterstützung bat. Daher wechselte das Joblotsen-Team geschlossen dorthin. „Wir haben richtig gut zu tun und ein enges System an der Schule aufgebaut“, sagt Ga­briele Dudda. Sie und die drei Anderen unterstützen beispielsweise die Neuntklässler bei der Praktikumssuche – in Eins-zu-Eins-Beratungen. Mit den Zehntklässlern werden Lebensläufe und Bewerbungen geschrieben, auch Vorstellungsgespräche werden trainiert. „Eigentlich sind wir immer mittwochs von 8 bis 12 Uhr an der Schule, in Hochphasen aber auch zwei, drei Tage pro Woche“, sagt die Pfarrerin im Ruhestand, die an Berufskollegs in Herne und Iserlohn unterrichtet hatte und daher noch viele Kontakte in verschiedenste Bereiche pflegt.

Neues Team für Letmathe

Schon ein paar Jahre länger, seit Januar 2013, ist Volkmar Haarmann Joblotse. Er ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, war 30 Jahre als leitender Angestellter im Vertrieb tätig. „Nach meiner Pensionierung habe ich eine Aufgabe gesucht“, sagt er. Gefunden hat er sie bei den Joblotsen, zuletzt an der Hauptschule Letmathe. Dort war er bis vor kurzem allein auf weiter Flur. „Während der Corona-Zeit hatten sich dann drei Frauen bei mir gemeldet, die sich ehrenamtlich engagieren wollten. Ich habe ihnen die Joblotsen vorgeschlagen, und jetzt haben sie schon ihre Feuertaufe hinter sich gebracht“, berichtet Nicole Behlau. In Letmathe gibt es daher nun einen Neustart, weil sich Haarmann aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht. So, wie einige Ehemalige es auch tun mussten.

Selbstschutz lässtEngagement ruhen

Die Joblotsen an der Martin-Luther-Hauptschule hatten bereits kurz vor dem ersten Lockdown entschieden, ihr Engagement vorerst einzustellen. „Das tut richtig weh“, erklärt Gabriele Dudda, doch der Selbstschutz sei für die Frauen und Männer, die größtenteils zur Risikogruppe gehören, wichtiger. „Eine Hauptschule ohne Joblotsen wäre eine Katastrophe“, sagt sie.

Daher sind neue Mitstreiter, gerne auch jüngere, ausdrücklich willkommen. „Sie müssen künftig auch neue Wege gehen, beispielsweise in Sachen Social Media“, ergänzt Volkmar Haarmann, der den „Neuen“ noch zur Seite steht.