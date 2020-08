Iserlohner Hundeschwimmen erstmals sogar an zwei Terminen

Iserlohn. Das 4. Iserlohner Hundeschwimmen findet am Sonntag, 6. September, und Sonntag, 13. September, von 10 bis 18 Uhr im Heidebad statt.

Auch wenn es in den nächsten Tagen und vor allem am Donnerstag auch in Iserlohn noch mal heiß werden soll: Der Schwimmverein Iserlohn 1895 blickt schon mal in Richtung des baldigen Saisonendes. Denn da steht mit dem „Abbaden“ (30. August) und den erstmals sogar zwei Hundeschwimmen, präsentiert von der Heimatzeitung, noch Großes an im Heidebad.

Nachdem schon die ersten beiden Iserlohner Hundeschwimmen 2017 und 2018, jeweils an einem Samstag, sehr gut besucht waren, verzeichnete der I 95 bei der Sonntagspremiere im vergangenen Jahr einen Rekordbesuch mit 431 Tieren und fast 1000 Frauchen und Herrchen. Das große Interesse und der Umstand, dass die 4. Auflage unter den besonderen Corona-Bedingungen stattfinden wird, sorgte für die Entscheidung, zwei Termine anzubieten: am Sonntag, 6. September, und am Sonntag, 13. September, und zwar wieder jeweils von 10 bis 18 Uhr. Damit ist der Verein auch gewappnet für den gar nicht so unwahrscheinlichen Fall, dass der Andrang in diesem Jahr noch größer sein sollte. Denn abgesehen vom Freibad in Dellwig verzichten alle anderen umliegenden Bäder wie das Elsebad in Ergste oder das Freibad „Am Damm“ in Hemer 2020 auf ihr Hundeschwimmen.

Die Verantwortlichen im Heidebad haben hingegen ihrem aktuellen Pandemieplan zur Einhaltung der Corona-Schutzverordnung um eine Anlage zum Hundeschwimmen erweitert, die auch bereits den Segen des Ordnungsamtes erhalten hat. So muss wie auch jetzt beim normalen Badebetrieb eine Ein-/Austrittskarte ausgefüllt werden, und es gilt die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Meter zu anderen Gästen, von denen insgesamt gleichzeitig bis zu 1500 auf das mehr als 17.000 Quadratmeter große Gelände dürfen. Zudem wurde die bisher beim Hundeschwimmen für Gastronomie und das weitere Angebot zur Verfügung stehende Fläche auf 1200 Quadratmeter verdoppelt, und es werden „Einbahnwege“ eingerichtet. Beim Verkauf von Speisen und Getränken, den diesmal komplett die I 95-Jugend übernehmen wird, gibt es keine Selbstbedienung, es gilt Maskenpflicht für Kunden und Verkäufer.

Darüber wachen wird unter anderem Elmo. Denn der vierjährige Mops von Pia Müller aus dem I 95-Jugendvorstand ist – typisch für seine Rasse – sehr wasserscheu. „Aber er spielt gerne mit den anderen beim Hundeschwimmen“, berichtet sein Frauchen. Auch Joy, die Podenco-Pointer-Hündin von Schwimmmeisterin Sandra Dickel, die wieder verantwortlich zeichnet für die Organisation des Hundeschwimmens, hat es nicht so mit dem nassen Element. „Bei Pfützen hört es auf.“ Schließlich ist sie aber mit 15 Jahren auch schon eine alte Dame. Linus wird sich hingegen höchstwahrscheinlich am 6. September in die Fluten wagen, was auch für den neunjährigen Tricolor-Mischling eine Premiere wäre. Vielleicht kommt deswegen auch sein Frauchen Dagmar Rothhöft vom Freizeithof Mesterscheid mit ins Becken. Denn bekanntlich dürfen beim Hundeschwimmen im Heidebad ja Frauchen und Herrchen mit ins Wasser, wenn sie am Eingang unterschrieben haben, dass sie das auf eigene Gefahr tun. Das ist notwendig, da das Wasser nicht mehr mit Chlor und anderen Chemikalien versetzt wird.

Teil der Eintrittsgelder geht an „Huf hilft Hand“

Der Eintritt beim 4. Iserlohner Hundeschwimmen beträgt 75 Cent pro Fuß und Pfote, wobei das Eintrittsgeld von Frauchen und Herrchen wieder einem guten Zweck vor Ort zugute kommt, und zwar diesmal dem Verein „Huf hilft Hand“, der sich auf dem Mesterscheid der Förderung pferdegestützter Entwicklungsbegleitung unter anderem mit Reittherapie verschrieben hat..