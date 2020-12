Iserlohner Grundschüler tanzen auch zu „Jerusalema“

Iserlohn. Weil die Turnhalle gesperrt ist, wurde an der Grundschule Lichte Kammer die „Jerusalema“-Choreografie einstudiert.

Sportunterricht im herkömmlichen Sinne kann an der Grundschule Lichte Kammer derzeit nicht angeboten werden – die Turnhalle gehört zu den „roten“. Das bedeutet, dass sie mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht genutzt werden darf. So sind die Lehrer gefordert, die Mädchen und Jungen dennoch in Bewegung zu bringen.

Etwa zwei Monate ist es her, dass die stellvertretende Schulleiterin Petra Meyer und eine Schülerin, die eine Tanzschule besucht, quasi parallel die Idee hatten, sich an der „Jerusalema-Challenge“ zu beteiligen. Wie bereits berichtet, geht das Lied des südafrikanischen DJs Master KG um die Welt, Krankenhaus-Personal tanzt die Choreografie ebenso wie französische Mönche – mit dem Ziel, in Pandemie-Zeiten ein wenig gute Laune und Hoffnung zu verbreiten.

„Das Ganze lief auf freiwilliger Basis. Immer montags in der vierten Stunde habe ich diejenigen, die mitmachen wollten, eingesammelt“, erzählt Petra Meyer, die dann mit etwa 30 Dritt- und Viertklässler sowie einer Box durch die Schule gezogen ist. Unter dem großen Vordach des Gebäudes konnten sich die Mädchen und Jungen corona-konform ausbreiten und die Choreografie einstudieren. Was anfangs noch ein wenig chaotisch aussah, ist am Ende tatsächlich eine „Performance“ geworden.

„Uns hat es riesigen Spaß gemacht“, sagt Petra Meyer, die zum Wochenbeginn schließlich das Handy gezückt und ihre Tanzmäuse gefilmt hat. Alle Kinder hatten sich für den Dreh einheitlich mit weißen Oberteilen und blauen Jeans gekleidet, sodass eine runde Sache daraus geworden ist,

