Iserlohner Grünen-Fraktion macht doch gemeinsam weiter

Iserlohn. Alle acht Ratsmitglieder wollen dem Auftrag ihrer Wähler gerecht werden.

Am Dienstagabend haben die gewählten Ratsmitglieder von Bündnis 90/Die Grünen laut einer Pressemitteilung von Donnerstag, 22.33 Uhr, einstimmig entschieden, sich in einer gemeinsamen Fraktionssitzung am 26. Oktober zu konstituieren. Die bereits gegründete Fraktion habe „sich mit dem gestrigen Tag aufgelöst“ und bedauere die Verwirrungen, die entstanden seien. Alle acht Ratsmitglieder seien sich einig, gemeinsam die Verwirklichung des Wahlprogramms umsetzen zu wollen und damit dem Auftrag ihrer Wähler gerecht zu werden.