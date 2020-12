Iserlohner Gitarrist veröffentlicht sein erstes Musikvideo

Iserlohn. Der Iserlohner Gitarrist Leonard Kemenani hat als „Maldurin“ sein erstes Video veröffentlicht. Die EP „Oathbreaker“ steht in den Startlöchern.

Zwei Ritter kämpfen mit ihren Schwertern gegeneinander – mitten in einer winterlichen Waldlandschaft. Einer der Männer in Rüstung bekommt die Überhand, streckt den anderen nieder. Das Ganze wird untermalt von erst ruhigeren Gitarrenklängen, die in ihrer Intensität zunehmen und später, unterstützt von einem Schlagzeug, ihren Höhepunkt finden. Zeitgleich wandelt sich auch das Bild von einer schwarz-weißen Farbgebung zu farbig. „Repentance“, zu deutsch Buße, heißt der Song zu dem Video von Maldurin, das am Freitag erschienen ist.

Die EP "Oathbreaker" von Maldurin erscheint am 18. Dezember. Foto: Privat

Hinter diesem fantasievollen Namen steckt eigentlich der Musiker Leonard Kemenani. „Maldurin“ ist sein erstes Solo-Projekt, dass er im Sommer diesen Jahres entwickelt hat (wir berichteten). Seitdem hat der Gitarrist, der aus Iserlohn stammt, bereits drei Singles digital veröffentlicht – am 18. Dezember folgt die EP „Oathbreaker“ mit drei neuen Songs. Im Gegensatz zu seinen bisherigen Werken wird diese EP weniger „Metal“ und mehr dem Genre des „Melodic Rock“ zuzuordnen sein.

Jeder Song, den Maldurin veröffentlicht, erzählt eine eigene Geschichte. Allerdings nicht mit Worten, also mittels Gesang, sondern nur instrumental. „Die Lead-Gitarre nimmt die Rolle des Gesangs ein – und steht diesem in nichts nach“, erklärt Leonard Kemenani das Konzept. Zu den bereits veröffentlichten Songs gibt es zusätzlich Kurzgeschichten, die auf seiner Homepage zu finden sind und einen tieferen Einblick in die Fantasiewelt hinter Maldurin geben.

Video zu „Repentance“ erzählt den Beginn einer Geschichte

Auch im Video zu „Repentance“ wird eine Geschichte erzählt. So sind neben den Kampfszenen der Ritter auch immer wieder kurze Sätze zu lesen. Von dem Ritter, der nach dem Sieg über seinen vermeintlichen Feind sein Schwert zu Boden legt, sich seinem Schicksal entsagt und sich auf die Suche nach seiner wahren Bestimmung macht.

Das Video ist in Eigenregie und ohne Budget entstanden – wie auch „Oathbreaker“. Die Umsetzung war dank der tatkräftigen Unterstützung vieler Freunde möglich, erklärt Leonard Kemenani. Wie etwa dem darstellenden Ritter Hagen Rathke. Am kommenden Freitag geht es dann weiter in der Geschichte, die „Oathbreaker“ erzählt.

Das Video zu „Repentance“ ist auf Youtube unter dem Künstlerprofil von „Maldurin“ zu finden.