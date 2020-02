Iserlohn. Das Musikschulensemble „Iserlohn Brass“ hat zum Jubiläum viel vor. Start ist am Sonntag in der Johanneskirche.

Iserlohner Bläserklang wird 20 Jahre alt

Wenn man innerhalb von zehn Minuten 25 Meldungen über WhatsApp bekommt, dann sagt das schon Einiges aus über den Geist in der Truppe, auch über das erreichte Niveau und vor allem drüber, wie viel Spaß Musik machen kann. „Iserlohn Brass“ wird in diesem Jahr 20, und der Leiter des Ensembles, Stefan Beumers, möchte mit den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern zwei Jubiläumskonzerte geben. Und auf seine WhatsApp-Anfrage, wer Lust hat, mitzumachen, hat es im Smartphone sofort richtig gerappelt.

Das hat Beumers, der „Iserlohn Brass“ vor 20 Jahren als Musikschul-Ensemble ins Leben gerufen hat, natürlich mächtig gefreut. Denn es sagt wirklich viel aus, wenn beispielsweise eine Ehemalige wie Manon Haider, die in Frankfurt Trompete studiert und es vom Iserlohner Musikschulorchester immerhin schon ins Mainzer Opernorchester geschafft hat, sofort zusagt, beim Jubiläum in Iserlohn

dabei zu sein.

Vor 20 Jahren ging es los. Das neue Ensemble hatte sich der noch recht jungen Gattung der Blechbläser-Kammermusik verschrieben und sich recht schnell zu einem der besten Ensembles weit und breit und zu einem echten Flaggschiff der Musikschule Iserlohn mit extrem vielen Auftritten entwickelt. Das liegt auch an der Flexibilität von „Iserlohn Brass“, die man vom Quartett bis zum großen Bläser-Ensemble in jeder Besetzung haben und hören kann.

Ein ganzes Jubiläumsjahr mit Konzertreise ins Rheinland

Zum ersten Jubiläum am kommenden Wochenende bei den Gerlingser Sonntagskonzerten hat Stefan Beumers einen satten Blechbläser-Klang mit 28 Musikern zur Verfügung. Am vergangenen Sonntag wurde im Probenraum der Musikschule an der Oberen Mühle intensiv geprobt und an den verschiedenen Werken – allesamt Lieblingsstücke des Ensembles – gefeilt. Und das klang schon ganz fabelhaft. Auf dem Programm steht etwa die erhebende Olympia-Fanfare von John Williams, die der Amerikaner für die Sommerspiele 1984 in Los Angeles komponiert hatte.

„20+20=2020“ – so hat der Sonntagskonzerte-Veranstalter Hanno Kreft das Konzert am kommenden Sonntag betitelt, was den Nagel auf den Kopf trifft, denn nicht nur „Iserlohn Brass“ werden 20 Jahre alt, sondern auch die Gerlingser Sonntagskonzerte selbst. Daher wird der Gerlingser Kirchenchor mit den Bläsern zusammen feiern und einige Musikstücke zum Konzert beitragen. Das Konzert beginnt am kommenden Sonntag, 9. Februar, um 11 Uhr in der Johanneskirche am Nußberg.

Damit aber nicht genug: „Iserlohn Brass“ plant ein ganzes Jubiläumsjahr. Am 6. Juni wird das Ensemble auch bei der „Langen Nacht der Kultur“ zu hören sein. Danach geht es auf ein Probenwochenende nach Bad Fredeburg, um ein neues Programm einzuüben, mit dem es dann im September auf Konzertreise ins Rheinland und in die Niederlande geht. Den Abschluss feiern die Blechbläser dann am 3. Oktober mit einem gemeinsamen Konzert mit dem Organisten Tobias Leschke in der Aloysius-Kirche.