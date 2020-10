Auf dem Iserlohner Baumfriedhof ist Naturnähe Pflicht

„Beim Gespräch mit unserem Bestatter wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass es verboten ist, an unserem Baumgrab Grabschmuck zu hinterlegen“, wundert sich die Seniorin beim Besuch des Barendorfer Friedhofs, den sie seit dem Tod ihres Mannes im Februar einmal im Monat besucht. „Hier macht jeder, was er will.“

Die Witwe zeigt kopfschüttelnd auf den verrotteten Kranz auf der Rasenfläche vor dem Baumfriedhof. Und rund um die Urnengräber liegen Plastikblüten im Herbstlaub, Porzellanengel, LED-Lampen, Kreuze, bemalte Steine und Bepflanzungen, die schon einen Beetcharakter besitzen. „Wir haben aber gesagt, dass wir zu Barendorf immer eine besondere Beziehung hatten. Wir wohnen am Griesenbrauck. Auch am Friedhofsamt hat man uns gesagt, dass es hier manchmal aussieht wie auf einer wilden Müllkippe.“

Das empfindet jeder Mensch sicherlich anders. Aber schön sieht anders aus – vor allem, wenn man das mit dem Waldfriedhof in Hemer vergleicht, dessen Pflegezustand ebenfalls in die Verantwortung des Märkischen Stadtbetriebs Iserlohn-Hemer (SIH) fällt.

Nur am Tag der Urnenbeisetzung sind Blumen-Gestecke erlaubt. Foto: Michael May

„Wenn ich mich für ein Baumgrab entscheide, muss ich mich auch an die Regeln halten“, insistiert die Griesenbrauckerin. Ihre Freundin pflichtet ihr bei. Die Witwe hat ihren Mann im Friedwald an der Möhne bestattet. „An der Möhne ist es einheitlich, da sind an den Bäumen kleine Schilder mit Namen, Geburts- und Sterbedaten.“ Und sie erinnert an das Sprichwort: „Schenkt Euch Blumen zur Zeit des Lebens. Auf den Gräbern blühen sie vergebens.“

Von einer Beerdigung aus der vergangenen Woche sind die Blumen und Kränze noch da, auch die Schleifen des Bestatters. Darauf angesprochen, erklärt dieser: „Ich weise Kunden darauf hin, dass sie nach der Beerdigung nichts mehr dort hinlegen dürfen. Das Ablegen von Blumen, Gestecken, Kränzen oder ähnlichen Dingen ist nur am Tage der Beerdigung gestattet. Die meisten halten sich nicht dran. Und nebenan an einem Baum haben Angehörige ein eigenes Schild ihrer Verstorbenen angebracht und um dem Baum herum Blumen gepflanzt. Ich weiß nicht, warum da niemand durchgreift.“ Und über die Kritikerin sagt er: „Die Frau müsste sich beim Friedhofsamt beschweren.“ Der Iserlohner Bestatter setzt hinzu: „Ich rate den Kunden oft ab und sage ihnen, sie sollen sich das vorher anschauen, ob es ihnen zusagt. Ich empfehle dann lieber ein Urnenwahlgrab nebenan auf dem Barendorfer Friedhof.“ Er betont: „Ich finde es würdelos. Jedes Tier wird besser bestattet als der Mensch in diesem Wald.“

Die Seniorin erklärte vor Ort: „Ich habe rund 1600 Euro an die Stadt bezahlt und gedacht, die kümmern sich.“ Ein anderer Bestatter verweist Kunden, die eine naturnahe Bestattung wünschen, auch an den vorbildlichen Waldfriedhof in Hemer. Dort könne man auch Plaketten mit Namen der Verstorbenen anbringen lassen.

Früherer Ärger wegen einer Frist zur Räumung

Auf Nachfrage beim SIH, wer für die Pflege ist, erklärt Sprecher Marc Giebels auf die Zuständigkeiten der Stadt Iserlohn und des SIH: „Wenn das Iserlohner Friedhofsamt uns den Auftrag erteilt, kümmern wir uns .“ 2018 hatte es bereits Ärger gegeben, weil das Friedhofsamt Nutzer auf die Regeln hingewiesen und eine Frist zur Räumung gesetzt hatte: „Sie haben für Ihren Angehörigen die naturnahe Bestattung am Baum gewählt. Wegen dieser Nähe zur Natur ist es gestattet, nur am Tage der Bestattung Blumen, Gestecke o. ä. an der Grabstätte abzulegen.“ Nicht aber eine fortdauernde Grabpflege. Ein Mitarbeiter erinnert sich an den „Shitstorm“: „Wir haben damals Prügel gekriegt, weil wir das umsetzen wollten, was in der Friedhofssatzung steht.“

„Ein heikles Thema. Denn mit solchen Erinnerungsorten muss man sensibel umgehen. Wenn die Leute so ein Grab kaufen, muss man ihnen die Regeln vielleicht noch besser erklären“, meint Ulrich Muschiol, SIH-Bereichsleiter Grünpflege, im Gespräch mit unserer Zeitung.