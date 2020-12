Iserlohner Altenheime: „Wer testet, der pflegt nicht“

Iserlohn. Die Ankündigung, kein Besuchsverbot für die Altenpflege an Weihnachten zu erlassen, bereitet auch Sorge. Zudem gibt es Widersprüche bei Vorgaben.

Bund und Länder haben sich auf Regeln geeinigt, wie Besuche in Alten- und Pflegeeinrichtungen weiter möglich sein sollen – auch über die Feiertage. „Wir dürfen nicht den Fehler von März wiederholen, Menschen über Wochen einsam sterben zu lassen“, hatte Ministerpräsident Armin Laschet gesagt. Schnelltests, Schulungen und Durchführung sollen honoriert werden – so weit die Theorie.

In der Praxis allerdings bedeutet das Ganze für die Mitarbeiter auch eine erhebliche Mehrbelastung. „Wer testet, der pflegt nicht“, sagt der Leiter des städtischen Seniorenzentrums Waldstadt Iserlohn (SWI), Meinolf Breimhorst. Die Vorstellung, man könne die Tests mal eben nebenher durchführen, sei illusorisch, zumal niemand weiß, wie viele Besucher über die Feiertage wirklich kommen wollen. „Und Personal auf Standby haben wir nicht.“

Im SWI wie auch anderen Iserlohner Einrichtungen ist in den vergangenen Tagen bereits mit den Schnelltests begonnen worden. Kurios: Der zuständige Betriebsarzt durfte hierfür nur eine Schulung abrechnen, weitere 29 Mitarbeiter wurden quasi ehrenamtlich eingewiesen. „Mit Lehrvideos auf Youtube“, kritisiert Breimhorst, ließe sich nicht schulen. Ein Abstrich links und rechts der Mandeln, Drehen des Stäbchens an der richtigen Stelle, das Einführen auch durch die Nase – einfach ist das nicht.

Anordnungen von Ministerium widersprechen sich teilweise

20 Minuten Wartezeit müssen Besucher für die Schnelltests mindestens einplanen. 15 Euro erhalten die Altenheime pro getesteter Person, dazu 9 Euro für eine der benötigten Ampullen, die aber 10,50 Euro kosten. Wer hier die 1,50 Euro Differenz bezahlt, sei laut Breimhorst unklar. Mehr Sorge bereitet dem SWI-Leiter allerdings der Zeitaufwand. „Vorbereiten, durchführen, dokumentieren – all das kostet Zeit.“

Für unnötige Unsicherheiten sorgt indes das NRW-Gesundheitsministerium. In der Allgemeinverfügung vom 11. Dezember sei laut Breimhorst geregelt, dass verschiedene Dienstleister – so auch Friseure, in die Pflegeeinrichtungen eingelassen werden dürfen. In einer aktuellen Schutzverordnung heißt es allerdings, kein Gewerk habe Zugang, das sich für seine Dienstleistung Bewohnern mehr als 1,50 Meter annähern müsste. „Was gilt nun?“, dürfte sich nicht nur der SWI-Leiter fragen, der nun auf eine schnelle Klärung von Heimaufsicht oder Ministerium hofft.