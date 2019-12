Foto: Michael May / IKZ

Die Staatsanwaltschaft wirft Iserlohns früherem Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens Untreue in besonders schwerem Fall zum Nachteil der Stadt an.

Iserlohn. In der sogenannten „Abfindungsaffäre“ hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben gegen Iserlohns Ex-Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens (69).

Iserlohner Abfindungsaffäre: Ahrens, Geis und Ünal angeklagt

Über ein halbes Jahr nach der Durchsuchung mehrerer Büros im Iserlohner Rathaus und in fünf Privatwohnungen von Angehörigen der Stadtverwaltung Iserlohn kommt Bewegung in die so genannte „Abfindungsaffäre“. Die Staatsanwaltschaft Hagen hat jetzt Anklage erhoben gegen Iserlohns zurückgetretenen Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens (69) und Christian Geis (53), den früheren Personalchef der Stadt, wegen eines besonders schweren Falls der Untreue zum Nachteil der Stadt Iserlohn und wegen des Missbrauchs ihrer besonderen Stellung als Amtsträger. Der frühere Stadtbedienstete Ugur Ünal (38), der im Rahmen eines Aufhebungsvertrages eine mit 250.000 Euro außergewöhnlich hohe Abfindung erhalten hatte, soll sich wegen Beihilfe zur Untreue verantworten.

Ugur Ünal habe seit Januar 2008 in Diensten der Stadt Iserlohn gestanden, zuletzt im Ordnungs- und Servicedienst der Stadt. Im Januar 2019 sei es zwischen ihm und der Stadt zu Verhandlungen über eine einvernehmliche Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegen Zahlung einer Abfindung gekommen, fasst die Justizpressestelle beim Landgericht Hagen die Grundlagen des Falls zusammen. „Ohne, dass die Motivation hierfür durch die Ermittlungen erkennbar geworden sei, sollen der damalige Bürgermeister und der damalige Personaldezernent Anfang des Jahres 2019 dafür gesorgt haben, dass der Mitarbeiter eine Abfindung in Höhe von 250.000 Euro erhalten habe“, teilt die Justizpressestelle beim Landgericht Hagen mit und formuliert dabei die zentrale Frage, die seit Bekanntwerden der Abfindungsaffäre unbeantwortet geblieben ist.

Bürgermeister habe Pflichten als Amtsträger missbraucht

„Die Anklage geht davon aus, dass es angesichts der Möglichkeit einer Kündigung für die Zahlung einer Abfindung keinen Grund gegeben habe“, heißt es in der mit der Staatsanwaltschaft Hagen abgestimmten Pressemitteilung. Und weiter: „Selbst im Rahmen einer Streitigkeit über die Berechtigung einer Kündigung wäre – gemessen am Gehalt und der Beschäftigungsdauer des Mitarbeiters – allenfalls eine Abfindung in Höhe von ca. 20.000 Euro angemessen gewesen.“

Wie das Landgericht weiter ausführt, wirft die Anklage dem ehemaligen Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens vor, „die ihm formal zustehende Befugnis zur Vornahme von Rechtsgeschäften bis zur Höhe von 250.000 Euro ausgenutzt zu haben, obwohl ihm bewusst gewesen sei, dass diese Abfindung dem Mitarbeiter Ugur Ünal nicht zugestanden habe und der mit diesem hierüber geschlossene Vertrag deswegen nichtig sei.“

Dadurch habe er, ebenso wie der angeklagte Personaldezernent Christian Geis, der den Aufhebungsvertrag unterzeichnet habe, „seine Pflichten als Amtsträger missbraucht“. Insbesondere hätten beide gegen ihre Amtspflicht verstoßen, mit den öffentlichen Mitteln der Stadt wirtschaftlich, effizient und sparsam umzugehen.

Ahrens und Geis drohen bei einer Verurteilung Freiheitsstrafen zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Ob und wann das Strafverfahren vor der 9. Großen Strafkammer beim Landgericht Hagen tatsächlich eröffnet wird, ist derzeit noch nicht absehbar. „Das Gericht wird nunmehr zu prüfen haben, ob es die Anklage zum Hauptverfahren zulässt“, teilt die Justizpressestelle mit. Dazu muss es auch die Stellungnahmen der Beschuldigten zu den Anklagevorwürfen prüfen. Laut Pressemitteilung erscheine ein Prozessbeginn vor Mitte des Jahres 2020 unwahrscheinlich.

Bei Rückforderung wären entsprechende Werte da

Dem ehemaligen Mitarbeiter Ugur Ünal wirft die Anklage vor, „durch seine Mitwirkung an den Verhandlungen und die Entgegennahme der Zahlung Beihilfe zu dieser Untreue geleistet zu haben“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. „Er habe eine Nettoauszahlung von gut 177.000 Euro auf sein Bankkonto erhalten. Weitere rund 73.000 Euro habe die Stadt auf die wegen der Abfindung zu erhebenden Steuern direkt an das Finanzamt gezahlt.“

Im Rahmen der Ermittlungen erging – wie bereits berichtet – ein Arrestbeschluss zu den Vermögenswerten Ünals in Höhe der gezahlten Abfindung. Damit sollte sichergestellt werden, dass bei einer Rückforderung auch noch entsprechende Werte vorhanden sind. Dagegen hatte Ünal vergeblich Beschwerde vor dem Landgericht Hagen und dem Oberlandesgericht Hamm eingelegt. Im Falle einer Verurteilung wegen Beihilfe zur Untreue sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem Monat bis siebeneinhalb Jahren vor.

Für den Kämmerer Michael Wojtek, den Bürgermeisterreferenten Thomas Pütter und den Personalratsvorsitzenden Christof Bühner, gegen die die Staatsanwaltschaft Hagen ebenfalls wegen des Verdachts der Untreue im besonders schweren Fall zum Nachteil der Stadt ermittelt hatte, ist die Sache noch nicht ausgestanden. „Sie sind noch nicht raus aus dem Boot“, erklärte Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli auf Anfrage unserer Zeitung. Ihre Verfahren werden nach Aussage der Staatsanwaltschaft abgetrennt. Dem Vernehmen nach soll der Ausgang dieser Verfahren von Informationen abhängig sein, die im möglichen Prozess gegen Ahrens, Geis und Ünal zutage treten könnten.

Noch ein weiteres Detail dürfte wichtig sein für das weitere Verfahren: Denn dem Vernehmen nach hält die Staatsanwaltschaft den Abfindungsvertrag zwischen der Stadt und Ünal insgesamt für nichtig. Das könnte bedeuten, dass Ünal formal immer noch als Angestellter der Stadt anzusehen wäre. Es bleibt kompliziert, auch für Verwaltung und Politik.