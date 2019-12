Iserlohn: Wiederaufbau nach Großbrand ist möglich

„So wie wir es heute vorfinden, können wir es wieder aufbauen.“ Diese Nachricht konnte gestern am späten Nachmittag Werner Ewest verkünden. Zusammen mit seiner Frau Jutta Bengelsträter-Ewest, der Eigentümerin des Wohn- und Geschäftshauses am Kurt-Schumacher-Ring-Straße, hatte er gestern die von der Versicherung beauftragten Experten bei der Überprüfung des Gebäudes nach dem Großbrand in der Nacht zu Montag begleitet.

Dass das möglich war, ja dass dabei sogar die einzelnen Stockwerke – natürlich mit größter Vorsicht – begangen werden konnten, zeigte, dass der beauftragte Statik-Experte sehr schnell zu seinem Urteil kam, dass ein Abriss nicht nötig ist. Und vor allem auch, dass keine akute Einsturzgefahr gerade im obersten der vier Geschosse besteht, wie es zunächst nach der ersten Einschätzung in der Brandnacht befürchtet worden war. Nötig sind allerdings noch vorsorgliche Sicherungsmaßnahmen, weswegen auch der Kurt-Schumacher-Ring mindestens bis heute, eventuell auch noch bis morgen in dem Bereich komplett für Autos und Fußgänger gesperrt bleiben muss. So schnell wie möglich soll dann zumindest einspurig das Befahren des Rings wieder möglich sein.

Nicht alle Wohnungen sindgleich schwer betroffen

Dass indes die Fassade des 1898 erbauten Hauses das Großfeuer und dessen stundenlange Bekämpfung mit in der Spitze bis zu 4500 Liter Wasser pro Minute gut überstanden hat, zeigte sich gestern schon früh, als die Gerüstbauer die notwendigen Anker problemlos in den Geschossdecken setzen konnten. Die Schäden in den einzelnen Wohnungen sind derweil sehr unterschiedlich: Während die Wohnung im ersten Stock rechts, in der das Feuer vermutlich durch eine Verpuffung von Gas beim Anzünden einer Zigarette entstanden ist, komplett zerstört wurde und auch aus der Nachbarwohnung und den beiden darüberliegenden Wohnungen wohl nicht mehr viel zu retten sein wird, wurden der Verkaufsraum und die linke Gebäudeseite mehr durch den ja nötigen Löschwasser-Einsatz in Mitleidenschaft gezogen. Dass es in den Wohnungen dort nahezu keine Brandschäden gibt, liegt daran, dass das Gebäude, das auch über zwei Treppenhäuser verfügt, auf zwei Geschossen durch eine durchgehende Wand getrennt ist. Die gibt es aber nicht im obersten Geschoss, in dem es auch nicht direkt gebrannt hat. Dort gibt es allerdings große Schäden durch den Dachboden, der mitsamt der Aschereste des abgebrannten Dachstuhles heruntergekommen ist. Dem Vernehmen nach könnte das Feuer von seinem Ausgangspunkt in der Wohnung in der ersten Etage direkt nach hinten auf eine kleine Terrasse rausgeschlagen und sich dort unter einer Holzverschalung rasend schnell bis unters Dach gefressen haben.

Das Drittel des Daches, das aufgrund der größeren Neigung Dachziegel tragen kann, hat das Feuer äußerlich gut überstanden, während der vordere Bereich mit der Dachpappe komplett ein Raub der Flammen wurde. „Nun muss erst einmal der Schutt raus, und auch einige Abstützungsmaßnahmen im Gebäude sind nötig“, erklärte Werner Ewest. Und es müsse in Ruhe überlegt und besprochen werden, wie der Wiederaufbau vonstatten gehen könne.

Auch das Nachbarhaus mussnoch gesperrt bleiben

Während gestern bereits alle Wertsachen aus dem Gebäude gesichert werden konnten, soll den Mietern in den nächsten Tagen die Gelegenheit gegeben werden, weitere persönliche Dinge vor allem aus den weitestgehend intakten Wohnungen zu holen. Das konnten gestern nach der Überprüfung des Nachbargebäudes Nr. 18 durch den Statiker auch die dortigen Bewohner in kleinen Gruppen. Das Haus muss jedoch zunächst noch weiter gesperrt bleiben, da ein Übergreifen der Flammen zwar hier und an den anderen Seiten erfolgreich verhindert werden konnte – ansonsten hätte es in dem wie damals üblich eng bebauten Altstadtquartier im allerschlimmsten Fall einen regelrechten Flächenbrand geben können. Doch das Löschwasser hat sich seinen Weg ins Gebäude gesucht und dort unter anderem für einen Deckeneinsturz gesorgt. Außerdem musste deswegen der Strom abgestellt werden.