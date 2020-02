Bereits Ende November soll der frühere städtische Mitarbeiter Ugur Ünal eine Vereinbarung mit der Stadt Iserlohn unterzeichnet haben, die eine Rückabwicklung des Aufhebungsvertrages seines Dienstverhältnisses bei der Stadtverwaltung zum Inhalt hat. Das sagte gestern auf Anfrage Rechtsanwalt Daniel Wüstrich, der Ünal arbeitsrechtlich vertritt. Jener Aufhebungsvertrag war es, der die sogenannte „Abfindungsaffäre“ ins Rollen gebracht hatte, in deren Folge Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens sich vorzeitig von seinem Amt zurückgezogen hat. Bislang, so Wüstrich, habe die Stadt ihrerseits aber die gemeinsame Vereinbarung nicht unterzeichnet. Zu den Gründen oder gar Inhalten einer solchen Vereinbarung äußert sich die Stadtverwaltung weiterhin nicht.

Politik tut sich schwermit einer Zustimmung

Daniel Wüstrich versteht nicht, warum die Stadt Iserlohn über Wochen nicht reagiert habe. Das wirke sich auch auf den aktuellen Status der möglichen Vereinbarung aus. Denn sein Mandant habe der Stadtverwaltung mitteilen lassen, dass er sich an seine Unterschrift unter die Vereinbarung nicht mehr gebunden fühle, sofern die Stadt Iserlohn diese nicht ihrerseits bis Ende Januar 2020 unterzeichne. Es ist unschwer zu erkennen, dass diese „Frist“ inzwischen abgelaufen ist. Wüstrich bewertet das rechtlich so: Würde die Stadt nun doch noch die Vereinbarung unterzeichnen, wäre das als ein „Angebot“ der Stadt zum Abschluss der Vereinbarung zu werten. Ünal müsste dann erneut dieser Vereinbarung zustimmen. Gründe, warum die Stadt Iserlohn so lange nicht reagiert habe, kennt Wüstrich eigenen Angaben zufolge nicht. Er betont an dieser Stelle aber, dass es ja auf eine Initiative der Stadt zurückgehe, dass solche Verhandlungen überhaupt aufgenommen worden seien. Nach Informationen unserer Zeitung soll die Iserlohner Stadtverwaltung bestrebt gewesen sein, sich die Entscheidung, eine solche Vereinbarung zu unterzeichnen, von der Politik absegnen zu lassen. Es soll aber bislang nicht gelungen sein, diesbezüglich ein einmütiges Votum der Politik zu erhalten. Ein Teil, so ist zu hören, lehnt eine solche Vereinbarung, die ja die Rückkehr Ünals ins Iserlohner Rathaus zum Inhalt hätte, ab. Ein anderer Teil wäre wohl zu einer Zustimmung bereit, drittens soll es Kräfte geben, die sich noch nicht klar entschieden hätten.

Abfindungsgeld soll nichtan Ünal zurückfließen

Ursprünglich, so Daniel Wüstrich im Gespräch mit der Heimatzeitung, sei als weitere Lösungsmöglichkeit wohl auch in Betracht gezogen worden, eine niedrigere als die ursprünglich vereinbarte Abfindung auszuhandeln. Das liege aber länger zurück und sei auch nicht weiter verfolgt worden. Informationen der Heimatzeitung, dass die Vereinbarung einen Passus enthalten soll, wonach die Vereinbarung erst dann in Kraft trete, wenn die gezahlte Abfindung auch tatsächlich an die Stadt Iserlohn zurückgezahlt worden sei, will Wüstrich so nicht bestätigen. Er erinnert an den gültigen Arrestbeschluss, den zuletzt ja noch das Oberlandesgericht Hamm bestätigt habe, der ja sicherstellen solle, dass Werte in Höhe der gezahlten Abfindung gesichert werden, bis eine abschließende rechtliche Klärung der Sachverhalte erfolgt ist. Richtig, so Wüstrich, sei es aber, dass die mögliche Vereinbarung eine Übereinkunft enthalte, die ausschließen soll, dass Geld aus der Abfindung an Ugur Ünal zurückfließe.

Weiterhin war zu hören, dass die Vereinbarung eine Regelung enthalten soll, dass Ünal nicht wieder im Ordnungsamt der Stadt Iserlohn zum Einsatz kommt, was eigentlich Ünals Wunsch gewesen wäre. Auch hier relativiert Wüstrich. Im Ergebnis, so der Rechtsanwalt, seien aber beide Seiten, Ünal wie die Stadtverwaltung, zu dem Ergebnis gekommen, dass eine erneute Beschäftigung im Ordnungsamt nicht sinnvoll sei. Weiterhin gibt es Informationen, die besagen, dass die Vereinbarung einen Passus enthält, den wieder eingestellten Ünal nach einer möglichen späteren Verurteilung durch ein Strafgericht wieder kündigen zu können. Auch das will Wüstrich nicht bestätigen. Die mögliche Vereinbarung enthalte keinerlei konkrete Festlegung zu der Frage, was passiert, wenn es zu einer Verurteilung Ünals komme. Natürlich gebe es hier aber allgemeine arbeitsrechtliche Regelungen, auf Basis derer hin die Stadt Iserlohn dann möglicherweise in dieser Richtung aktiv werden könnte. Soweit der Stand der Dinge.

Gericht hat noch nicht überKlage-Zulassung entschieden

Keine Neuigkeiten gibt es derweil vom Landgericht Hagen. Wie berichtet, hat die Staatsanwaltschaft dort Anklage wegen Untreue in einem besonders schweren Fall eingereicht, unter anderem gegen Ex-Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens; Ugur Ünal wirft die Ermittlungsbehörde Beihilfe vor. Der Sprecher des Landgerichts Hagen, Bernhard Kuchler, sagte auf Anfrage, dass das Gericht noch nicht über die Zulassung der Anklage entschieden habe. Und für den Fall, dass die Anklage zugelassen werde, sei mit einer Eröffnung des Verfahrens nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2020 zu rechnen.